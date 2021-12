Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

248,95 EUR -1,11% (14.12.2021, 17:30)



XETRA-Aktienkurs adidas-Aktie:

248,75 EUR -1,72% (14.12.2021, 17:24)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (14.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF).Im dritten Quartal habe adidas die Erwartungen der Analysten nicht erfüllen können. Branchenweite Hemmnisse wie Lieferengpässe, ein erneuter Nachfragerückgang aufgrund von Corona oder die aktuelle Lage in China hätten speziell den deutschen Sportartikelhersteller besonders hart getroffen. Auch in Nordamerika oder Europa seien die Wachstumsraten im Vergleich zur Konkurrenz unterdurchschnittlich ausgefallen. Auch wenn man sich nun im vierten Quartal wie erwartet am unteren Ende der Spanne bewege, sei adidas in Bezug auf die neue Strategie trotzdem im Plan. Kräftige Anstiege beim Direktkundengeschäft und dem Internetvertrieb würden das Gesamtbild des letzten Quartals etwas aufhellen. Bewertungstechnisch werde adidas nach wie vor mit einem - aufgrund der momentan schwächeren Wachstumsraten - nur teilweise gerechtfertigten Bewertungsabschlag gehandelt. Zu aktuellen Bewertungsniveaus sehe Hinterwallner jedoch dennoch Luft nach oben.Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die adidas-Aktie bei einem unveränderten Zwölf-Monats-Kursziel von 335 Euro (basierend auf 2022er-Schätzungen bei EV/EBITDA und KGV). (Analyse vom 14.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Börsenplätze adidas-Aktie: