Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

280,70 EUR +0,43% (18.09.2020, 15:40)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

280,60 EUR +0,32% (18.09.2020, 15:53)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (18.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bombast-Kursziel für adidas: Cédric Rossi, Analyst bei Bryan Garnier, sehe den fairen Wert der adidas-Aktie nun bei 325 Euro nach zuvor 280 Euro. Zudem habe er den Titel von "Buy" auf "Conviction Buy" aufgestuft. Das würden sich die Anleger nicht zweimal sagen lassen, und am Freitag bei adidas zugreifen. Der Chart sehe top aus.Laut Rossi sei das Digitalgeschäft einer der größten strukturellen Treiber in der schnell wachsenden Sportartikelbranche. Der Analyst traue adidas zu, beim Wettrennen um das beste digitale Wachstum ganz vorne mitzumischen. Die Deutschen seien im Online-Wettbewerb ideal positioniert.Die adidas-Aktie habe seit dem März-Tief zwar bereits 74 Prozent zugelegt. Allerdings sei der Titel - im Vergleich zum großen Konkurrenten Nike - vom Rekordhoch noch ein gutes Stück entfernt. Aktuell stehe die Aktie kurz vor einem neuen Sechs-Monats-Hoch. Als nächster Widerstand warte die 292-Euro-Marke. Werde sie geknackt, rücke als nächstes das Rekordhoch bei 317,45 Euro in den Fokus.