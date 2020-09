Börsenplätze adidas-Aktie:



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (14.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.adidas sehe sich als Profiteur vom Trend zu lockerer Kleidung während der Pandemie. "Wer nicht raus geht, sitzt in Adiletten und T-Shirt im Homeoffice", habe adidas-CEO Kasper Rorsted zur "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" gesagt. Die Anleger würden begeistert reagieren, der Aktie gelinge das Break über einen wichtigen Widerstand.Im Homeoffice seien die Leute nun einmal "sehr locker bekleidet als in den Büros, sogar in den Banken", so Rorsted weiter. "In Amerika hat zumindest ein Anzughersteller schon zugemacht, eben weil die Arbeitskleidung auch auf lange Sicht legerer wird - das kommt uns zupass."Nach harten Monaten habe sich adidas aus der Verlustzone herausgekämpft. "Im Juli und August lagen unsere Umsätze in Deutschland über dem Vorjahr, und das trotz Maskenpflicht und Einschränkungen beim Einkaufen."Insgesamt erwarte Rorsted für das dritte Quartal wieder 600 bis 700 Millionen Euro Gewinn. "Das macht Hoffnung."Die Börse teile Rorsteds Hoffnung, die Aktie klettere am Montag weiter und überwinde den horizontalen Widerstand im Bereich 268/270 Euro. Damit ist der erste Stein auf dem Weg zum Rekordhoch bei 317,45 Euro weggeräumt, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link