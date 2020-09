Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (15.09.2020/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - adidas: Ausbruch steht noch auf wackeligen Beinen - ChartanalyseDie adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) markierte am 16. Januar 2020 ihr aktuelles Allzeithoch bei 317,45 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend sei eine größere Korrekturbewegung gefolgt. Die Aktie sei auf ein Tief bei 162,20 EUR zurückgefallen. Von dort aus habe sie sich zügig auf 265,60 EUR erholt. Seit diesem Hoch von Anfang Juni habe das Tempo der Erholung deutlich nachgelassen. Es habe sich eine obere Pullbacklinie herausgebildet. In den letzten beiden Handelstagen habe der Wert diese steigende Widerstandslinie attackiert, die heute bei 273,55 EUR verlaufe.Damit stehe der Ausbruch über diese Trendlinie noch auf wackeligen Beinen. Es brauche also noch Bestätigung. Komme es zu dieser Bestätigung, dann könnte die Rally wieder an Fahrt gewinnen. Ein Anstieg in Richtung 296,75 EUR und sogar an das Allzeithoch bei 317,45 EUR wäre möglich. Sollte der Wert allerdings das letzte kleine Konsolidierungstief bei 255,80 EUR abfallen, würde sich das Chartbild eintrüben. Abgaben in Richtung 249,10 EUR und 224,25 EUR würden dann drohen. (Analyse vom 15.09.2020)Börsenplätze adidas-Aktie:Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:275,80 EUR +0,91% (14.09.2020, 17:35)