Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

248,35 EUR -0,36% (06.05.2019, 09:16)



Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

249,80 EUR +9,13% (03.05.2019, 17:35)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die Wurzeln von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) liegen in Deutschland, doch adidas ist ein durch und durch globales Unternehmen. Rund um die Welt hat adidas über 57.000 Mitarbeiter. Allein in der Unternehmenszentrale in Herzogenaurach, die "World of Sports", arbeiten Kollegen und Kolleginnen aus mehr als 100 Ländern zusammen. adidas produziert über 900 Mio. Sport- und Sportlifestyle-Artikel pro Jahr mit unabhängigen Herstellern weltweit und hat 2018 einen Umsatz von 21,915 Mrd. Euro generiert. (06.05.2019/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - adidas-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) charttechnisch unter die Lupe."Vor neuem Kursschub" hätten die Analysten Mitte April in Bezug auf die adidas-Aktie getitelt ("Daily Trading" vom 17. April). Spätestens seit vergangenen Freitag hätten die Analysten mit dieser Aussage ins Schwarze getroffen, denn zum Wochenende sei der Sportartikelhersteller mit einem Aufwärtsgap (229,00 EUR zu 240,20 EUR) auf ein neues Allzeithoch (246,75 EUR) gesprungen. Die Aufwärtstendenz der Aktie sei also ungebrochen. Gleichzeitig diene das Papier als lehrbuchmäßiges Beispiel wie sich mithilfe des "HSBC Trendkompass" immer wieder interessante Tradingkandidaten identifizieren lassen würden.Die objektiven Kriterien Momentum und Relative Stärke würden weiterhin "grünes Licht" für den Sportartikelhersteller signalisieren. Aus der "bullishen" Auflösung der Schiebezone des letzten Jahres ergebe sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial bis rund 258 EUR. Im "uncharted territory" jenseits des alten Rekordstandes definiere dieses Level eines der wenigen verbliebenen charttechnischen Anlaufziele. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefere die jüngste Kursentwicklung eine wichtige Orientierungshilfe.Die untere Gapkante der eingangs beschriebenen Kurslücke ist als Stop-Loss auf der Unterseite prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 06.05.2019)Börsenplätze adidas-Aktie: