Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

313,80 EUR +2,52% (02.08.2021, 12:43)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (02.08.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - adidas: Aktie testet kurzfristige Abwärtstrendlinie - AktiennewsDie Aktie von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) legt am Montag um 2,25% auf 313,30 Euro zu und testet die kurzfristige Abwärtstrendlinie, die am Allzeithoch (324,10 Euro) beginnt, so die Experten von XTB.In der Vorwoche habe sich der Kurs oberhalb der mittelfristigen Unterstützung bei 306,60 Euro, die mit dem 23,6% Fibonacci-Retracement zusammenfalle, stabilisieren können. Um den Aufwärtstrend fortsetzen zu können, wäre ein Bruch über den Widerstand bei 317,25 Euro notwendig - das Hoch aus dem Jahr 2020. Der Bereich habe im Juni und Juli mehrfach getestet werden können, sei am Ende aber unüberwindbar geblieben. Sollte die oben genannte Unterstützung nicht halten, könnte das bullische Gap vom 25. Juni geschlossen und das Tief bei 284 Euro (nahe 50% Retracement) angepeilt werden. (News vom 02.08.2021)Börsenplätze adidas-Aktie:313,55 EUR +2,30% (02.08.2021, 12:57)