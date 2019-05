Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

Kurzprofil adidas Group AG:



Die Wurzeln von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) liegen in Deutschland, doch adidas ist ein durch und durch globales Unternehmen. Rund um die Welt hat adidas über 57.000 Mitarbeiter. Allein in der Unternehmenszentrale in Herzogenaurach, die "World of Sports", arbeiten Kollegen und Kolleginnen aus mehr als 100 Ländern zusammen. adidas produziert über 900 Mio. Sport- und Sportlifestyle-Artikel pro Jahr mit unabhängigen Herstellern weltweit und hat 2018 einen Umsatz von 21,915 Mrd. Euro generiert. (29.05.2019/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktie macht weiterhin einen bullischen Eindruck - ChartanalyseDie adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Nach den letzten Quartalszahlen vom 3. Mai 2019 sei es zu einem deutlichen Kurssprung gekommen. Die Aktie habe mit einem Aufwärtsgap eine steigende Widerstandslinie überwunden und sei auf ein neues Allzeithoch gesprungen. Nach einem Hoch bei 256,55 EUR vom 8. Mai 2019 sei es zu einer kurzen Konsolidierung gekommen. Am 21. Mai sei der Wert aber bereits wieder auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen. Zuletzt habe sich adidas über dem Hoch vom 8. Mai etabliert.Das Chartbild der adidas-Aktie mache weiterhin einen bullischen Eindruck. In den nächsten Tagen und Wochen wäre eine Rally in Richtung 275,00 EUR und später sogar rund 300,00 EUR möglich. Sollte der Aktienkurs allerdings per Tagesschlusskurs unter 256,55 EUR zurückfallen, würden Abgaben in Richtung 244,30 EUR drohen.Börsenplätze adidas-Aktie:Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:262,65 EUR -0,53% (29.05.2019, 09:05)