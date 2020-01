Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2018 einen Umsatz von rund 21,915 Milliarden Euro. (08.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Die adidas-Aktie habe am Mittwoch das bisherige Rekordhoch von Anfang August 2019 hinter sich gelassen. In der Spitze sei der Kurs um 2% auf 300,65 Euro gestiegen. Der Titel setze damit die Aufwärtsbewegung vom Dienstag fort.adidas drehe wie vom "Aktionär" erwartet 2020 an der Börse bislang mächtig auf. Das Sentiment sollte positiv bleiben, stünden die Zeichen für den deutschen Sportartikelhersteller doch klar auf Umsatz- und Gewinnwachstum - nicht zuletzt wegen Fußball-WM und Olympia. Das Kursziel des "Aktionärs" laute 335 Euro. Der Stopp sollte bei 245 Euro platziert werden, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.01.2020)Börsenplätze adidas-Aktie:Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:299,90 EUR +1,61% (08.01.2020, 15:45)