Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

178,50 EUR +2,09% (09.03.2017, 16:01)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

178,379 EUR +2,25% (09.03.2017, 16:16)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 55.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 778 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 17 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2015). (09.03.2017/ac/a/d)



adidas-Aktie: adidas ist wohl nicht umsonst teuer! AktienanalyseOptimistisch zeigt sich Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF).Der Aktienprofi beziehe sich auf die Zahlen der adidas Group AG und halte es für erstaunlich, was adidas geliefert habe. Die adidas Group AG habe den höchsten Umsatzzuwachs seit 20 Jahren erzielt - ein Plus von 18%. Die adidas Group AG blicke nun positiv in die Zukunft: Man wolle bis zum Jahr 2020 10 bis 12% weiter wachsen. adidas wolle weiter gegenüber Nike aufholen.Das sei bei den Aktionären super angekommen. Die adidas-Aktie sei auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Der Börsenexperte erinnere daran, dass adidas in den Jahren 2015 und 2016 der beste DAX-Wert gewesen sei. In diesem Jahr sei die adidas-Aktie schon wieder auf dem zweiten Platz. adidas sei also eine Aktie, die man jederzeit habe kaufen können, aber die Wenigsten hätten sie gekauft, denn adidas sei immer eine teure Aktie gewesen. Das KGV habe immer bei über 20 gelegen. adidas sei die teuerste DAX-Aktie.Vielleicht macht es Sinn, teure Aktien wie diejenige von adidas zu kaufen, denn sie sind nicht umsonst teuer - meistens, weil sie gut sind, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 09.03.2017)