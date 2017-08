Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 60.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 840 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 19 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2016). (18.08.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktie: Verkaufssignal droht! ChartanalyseDie Aktienmärkte haben am Donnerstag erneut einen deutlichen Dämpfer erfahren und auch das Wertpapier von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) bleibt davon nicht verschont - obwohl es bei dem Sportartikelhersteller bestens läuft, ist auch diese Aktie regulären Auf- und Abwärtsbewegungen unterworfen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Festzuhalten bleibe jedoch der stetige Aufwärtstrend seit den Verlaufstiefs von 52,94 Euro aus Oktober 2014, in unzähligen vorangegangenen Analysen sei Kursziel von rund 200,00 Euro ausgerufen worden, nach dem eine langfristige Trendkanalbegrenzung um 108,00 Euro im April letzten Jahres dynamisch habe überwunden werden können. Das Kursziel sei abgearbeitet worden und prompt würden Anleger ihre Rendite abgreifen. Bedenklicher zeige sich jedoch das kurzfristige Chartbild seit Ende letzten Monats, welches auf eine bevorstehende aber nur kurzfristige Konsolidierung in Form einer SKS-Formation hindeute. Die dazugehörige Nackenlinie verlaufe um 190,75 Euro und könnte bei anhaltender Marktschwäche auch sehr bald unterschritten werden und lade kurzfristig auf ein Short-Investment geradezu ein.Eine Auflösung der angesprochenen SKS-Formation würde zu einem kurzfristigen Verkaufssignal zunächst auf das Niveau des gleitenden Durchschnitts EMA 50 bei aktuell 183,52 Euro führen. Da noch aber aus Juli eine größere Kurslücke offen steht, sind Abgaben auf das Niveau von 178,55 Euro zu erwarten, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 18.08.2017)Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:191,10 EUR -0,34% (18.08.2017, 09:34)