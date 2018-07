Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

185,35 EUR -0,96% (02.07.2018, 11:33)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 56.888 Mitarbeitern aus über 100 Ländern produziert adidas mehr als 900 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von 21,218 Mrd. Euro (bezogen auf das Jahr 2017). (02.07.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktie: Trend gebrochen -AktienanalyseWer möchte schon das Trikot eines Verlierers? Die von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) gefertigten DFB-Trikots hängen müde in den Läden rum. Das Aus verdarb adidas die gute WM-Stimmung und das Geschäft, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.adidas und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft seien seit Jahrzehnten ein Team. Der Konzern aus Herzogenaurach habe im Vorfeld mit bis zu drei Millionen verkaufter DFB-Trikots gerechnet. An dieser Prognose halte adidas zwar fest, doch nur, weil die meisten bereits vor Monaten ausgeliefert worden seien, und diese nun bei den Händlern gammeln würden, die aber kein Rückgaberecht hätten. Jedoch müsse Europas größter Sportartikel-Hersteller auf ein zusätzliches Geschäft verzichten, das durch ein besonders gutes Abschneiden möglich gewesen wäre. Immerhin würden acht von zwölf Mannschaften im Achtelfinale in den Trikots von adidas spielen, was den Schmerz lindere.Auch aus technischer Sicht scheine die Aktie von adidas mittlerweile deutlich angeschlagen. Aus den guten Zahlen von US-Konkurrent Nike, die die Aktie noch am Freitag im Branchensog hätten steigen lassen, sei zum Start in die neue Woche nichts mehr übrig. Wiederum sei die Aktie nach unten aus dem Aufwärtstrend gefallen: ein Trendbruch. Ebenso würden sich die Notierungen wieder unter der langfristig richtungsweisenden 200-Tage-Linie bei aktuell 187,24 Euro befinden. Während auf eine kurze Sicht der Bereich zwischen 163 bis 165 Euro angelaufen werden könnte, scheint bei einer anhaltenden Schwäche darüber hinaus sogar ein Rückgang bis zum Tief von November 2016 bis 130 Euro möglich, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 02.07.2018)Börsenplätze adidas-Aktie:Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:184,80 EUR -1,15% (02.07.2018, 11:37)