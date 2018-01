Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

172,70 EUR -0,03% (09.01.2018, 09:22)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

172,50 EUR -0,19% (09.01.2018, 09:36)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 60.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 840 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 19 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2016). (09.01.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) von 205 Euro auf 190 Euro.In einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" habe adidas-Chef Kasper Rorsted bestätigt, dass weiterhin ein starker Fokus auf den Ausbau des E-Commerce-Geschäfts gelegt werde. Hierbei setze adidas auch zunehmend auf Kooperationen mit Online-Handelsplattformen wie Zalando.Der Vorstandsvorsitzende habe zudem das Umsatzziel im Online-Handel von 4 Mrd. Euro bis 2020 bestätigt. In 2018 erwarte er zudem weitere Wachstumsimpulse aufgrund der Fußball-EM in Russland, bei der adidas die Ausrüstung von 12 der 32 Nationalmannschaften sponsere. Des Weiteren habe adidas auf Anfrage angegeben, dass die US-Steuerreform in Q4/2017 keinen nennenswerten Effekt habe. Die Guidance sei bestätigt worden.Cherdron habe ihre Prognosen aufgrund eines stärker als bisher unterstellten Marktwachstums, auch bedingt durch die Fußball-EM, angehoben (u.a. EPS 2017e: 5,79 (alt: 5,56) Euro; EPS 2018e: 7,55 (alt: 6,99) Euro).Börsenplätze adidas-Aktie: