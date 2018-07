Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

187,10 EUR +0,97% (13.07.2018, 09:55)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

187,40 EUR +1,11% (13.07.2018, 10:09)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 56.888 Mitarbeitern aus über 100 Ländern produziert adidas mehr als 900 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von 21,218 Mrd. Euro (bezogen auf das Jahr 2017). (13.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Andreas Inderst von Macquarie bestätige sein "outperformer"-Votum für das Wertpapier. Das Kursziel laute 240,00 Euro. Er sehe die Wahl der USA als Austragungsort der Fußball-WM 2026 positiv für adidas. Dort werde adidas primär als Lifestyle-Marke wahrgenommen. Durch die WM könnte adidas stärker in der US-Sportkultur verankert werden.Die Aktie habe sich ein gutes Stück von ihrem Hoch entfernt. Nach dem Sturz auf 185 Euro sei sie günstig wie lange nicht. Das 2019er KGV betrage 19, was merklich unter den Werten der Konkurrenz liege. In Sachen Profitabilität mache adidas jedoch noch keiner etwas vor. Aktuell komme Nike auf eine Nettomarge von 10,6%. Doch adidas hole unter CEO Kasper Rorsted auf. Aktuelle Nettomarge: 7,6%. Puma komme auf 4,4%, Under Armour nur auf 1,6%.Die Story habe nichts von ihrer Attraktivität verloren. Das Wachstum sei hoch, neue Techniken wie 3D-Druck würden dafür sorgen, dass adidas flexibler und schneller werde, und die Marke sei weiter angesagt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze adidas-Aktie: