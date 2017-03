Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

171,249 EUR +6,86% (08.03.2017, 11:05)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 55.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 778 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 17 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2015). (08.03.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktie: Hochs aus 2016 klar übertroffen!!! AktienanalyseAls herausragender Wert im DAX-Index präsentiert sich heute das Wertpapier des Sportartikelherstellers adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) und für nach Bekanntgabe der Q4-Zahlen aus 2016 die Gewinnerliste mit einem klaren Vorsprung an - kein Wunder bei den Rekordziffern, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft sei erstmals über eine Milliarde Euro angestiegen, wie der Konzern am Mittwoch in Herzogenaurach mitgeteilt habe. Operativ habe adidas 1,5 Milliarden Euro und damit 40 Prozent mehr als noch im Jahr zuvor verdient. Die Aktionäre sollten eine Dividende von 2 Euro je Aktie erhalten, nach 1,60 Euro im Vorjahr. Dabei hätten auch die Umsätze erneut um 14 Prozent zugelegt und würden sich jetzt bei 19,3 Milliarden Euro bewegen - währungsbereinigt entspreche das sogar einem Zuwachs von 18 Prozent. Besonders profitiere hat adidas von Fußball-, Europameisterschaften und Olympischen Spielen, bei der Fitness-Tochter Reebok sei es hingegen nicht ganz so rund gelaufen. Anleger würden trotzdem das starke Ergebnis honorieren und die adidas-Aktie im heutigen Handel um mehr als sieben Prozent anschieben.Ein Blick auf den Chartverlauf offenbare einen direkten Gipfelsturm auf frische Verlaufshochs um 175,00 Euro - damit seien die letzten Hochs aus 2016 klar übertroffen worden. Dies könnte in dem Papier nun kurzfristig weiteres Potenzial freisetzen und weiter zum 138%-Fibonacci-Retracement aufwärts führen, was die adidas-Aktie als Long-Vehikel auch aus fundamentaler Seite durchaus interessant mache. Wünschenswert wäre aber eine Bestätigung des Ausbruchs über die Hochs aus 2016 per Wochenschlusskurs, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 08.03.2017)Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:170,25 EUR +6,54% (08.03.2017, 10:50)