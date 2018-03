Kursziel

adidas-Aktie

(EUR) Rating

adidas-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 170 hold Hauck & Aufhäuser Christian Salis 12.03.2018 240 buy Merrill Lynch Sophie Park 08.03.2018 215 buy Kepler Cheuvreux Jürgen Kolb 07.03.2018 220 buy Baader Bank Volker Bosse 27.02.2018 223 outperform Credit Suisse Simon Irwin 22.02.2018 225 buy UBS Fred Speirs 20.02.2018 226 buy Commerzbank Andreas Riemann 14.02.2018 215 outperform RBC Capital Markets Piral Dadhania 07.02.2018 200 hold Berenberg Zuzanna Pusz 30.01.2018 215 buy Goldman Sachs Richard Edwards 30.01.2018 231 buy HSBC Erwan Rambourg 23.01.2018 223 outperform Macquarie Research Andreas Inderst 19.01.2018 198 halten Nord LB Karsten Rahlf 12.01.2018 190 halten Independent Research Laura Cherdron 09.01.2018 205 hold Warburg Research Jörg Frey 22.12.2017 205 halten LBBW Achim Wittmann 15.11.2017 205 hold S&P Capital IQ Jia Man Neoh 10.11.2017 - kaufen DZ BANK Herbert Sturm 10.11.2017 210 hold Deutsche Bank Franziska Eckersberger 10.11.2017 195 neutral JPMorgan Chiara Battistini 10.11.2017 211 accumulate equinet AG Mark Josefson 09.11.2017 197 neutral Citigroup Dan Homan 09.11.2017 200 equal-weight Barclays Julian Easthope 09.11.2017

Börsenplätze adidas-Aktie:



Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

170,55 EUR -0,61% (13.03.2018, 13:25)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

171,25 EUR -0,35% (13.03.2018, 13:40)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 60.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 840 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 19 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2016). (13.03.2018/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) vor Bekanntgabe der Jahreszahlen 2017 zu? 240 oder 190 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur adidas-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Sportartikelhersteller adidas Group AG wird am 14. März seine Ergebnisse des Gesamtjahres 2017 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der adidas-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Sophie Park. Die Aktienanalystin von Merrill Lynch hat am 08.03. ihr Kursziel von 195 auf 240 Euro erhöht und die adidas-Aktie von "neutral" auf "buy" heraufgestuft. Nach einer Periode starken Umsatzwachstums trete adidas nun in die Phase höherer Profitabilität ein, so Park. Das gute Margenpotenzial werde vom Markt noch unterschätzt. Für den DAX-Titel sehe die Analystin derzeit ein Aufwärtspotenzial von 35 Prozent.Hingegen hat Christian Salis, Aktienanalyst der Privatbank Hauck & Aufhäuser, vor Jahreszahlen sein Kursziel für die adidas-Aktie von 130 auf 170 Euro erhöht und den Titel von "sell" auf "hold" hochgestuft. Die Herzogenauracher hätten sich selbst neu erfunden, schrieb Analyst Christian Salis in einer am 12.03. vorliegenden Studie. Das Chance-Risiko-Verhältnis habe sich verbessert. Der Experte lege seinem Bewertungsmodell nun die Schätzungen für 2019 zugrunde. Er bleibe aber vorsichtig was die Nachhaltigkeit des Umsatzwachstums betreffe.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur adidas-Aktie?