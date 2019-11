Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

270,85 EUR -1,67% (08.11.2019, 13:46)



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2018 einen Umsatz von rund 21,915 Milliarden Euro. (08.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die adidas-Aktie habe sich zuletzt erholt. Die Zahlen für das letzte Quartal seien gut gewesen. adidas wachse aber nicht so schnell wie die Konkurrenten. Nichtsdestotrotz hätten die Anleger die gemeldeten Resultate letztendlich akzeptiert. Die Unterstützungszone bei der adidas-Aktie habe sich als tragfähig erwiesen. Der Titel habe relativ schnell gedreht und sei dann einer der besten DAX-Werte gewesen. Jetzt geht es darum, dass die adidas-Aktie die übergeordnete Widerstandszone durchbrechen kann, damit sie vielleicht mal in den Bereich von 297,95 Euro wieder vordringen kann, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.11.2019)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze adidas-Aktie:Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:271,25 EUR -1,27% (08.11.2019, 13:39)