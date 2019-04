Börsenplätze adesso-Aktie:



Kurzprofil adesso AG:



Mit über 2.400 Mitarbeitern und 18 Standorten ist adesso (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1) einer der führenden IT-Dienstleister im deutschsprachigen Raum. Im Zentrum der Beratung und Softwareentwicklung von adesso stehen die Kerngeschäftsprozesse der Kunden. Durch klugen Einsatz von Informationstechnologie werden diese für den Geschäftserfolg wichtigen Prozesse flexibler und produktiver. (24.04.2019/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - adesso-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der adesso-Aktie (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1).adesso habe im letzten Jahr mit einer kräftigen Umsatzsteigerung den langjährigen Trend fortgesetzt und damit erneut die eigene Prognose wie auch die Analystenschätzungen übertroffen. Ergebnisseitig sei 2018 ebenfalls erfolgreich gewesen. Trotz der hohen Investitionen in den Personalaufbau und in die Produktentwicklung habe das EBIT um fast 28 Prozent gesteigert und mit 5,9 Prozent die zweithöchste EBIT-Marge der letzten zehn Jahre erwirtschaftet werden können.Damit habe adesso die eigene Stellung als eines der erfolgreichsten IT-Unternehmen in Deutschland erneut unterstrichen. Allerdings werde das rundum überzeugende Bild etwas von der vorsichtigen Ergebnisprognose für 2019 überschattet, welche die erhöhten konjunkturellen Risiken widerspiegele. Nach mehreren sorgenfreien Jahren sehe adesso für 2019 eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine verschlechterte Auslastung, was sich unmittelbar im Ergebnis niederschlagen würde. Dementsprechend habe der Vorstand die eigene (bereinigte) EBITDA-Prognose mit 30 bis 35 Mio. Euro relativ weit gefasst und am unteren Ende auch einen Rückgang nicht ausgeschlossen.Jakubowski habe dies in seinen Schätzungen nachvollzogen und die Margenerwartung für 2019 abgesenkt. Auch der anschließende Margenanstieg, den der Analyst unverändert annehme, sei etwas weiter in die Zukunft verschoben worden. In Verbindung mit Wachstumsannahmen, die mit maximal 10 Prozent deutlich unter den in der Vergangenheit erreichten Werten liegen würden, halte der Analyst sein Modell für ausgesprochen konservativ. Dass der von ihm ermittelte faire Wert mit rund 70,00 Euro je Aktie dennoch um ein Drittel über dem aktuellen Börsenkurs liege, deute er als Ausdruck einer ausgeprägten Unterbewertung. Anscheinend würden aktuell an der Börse die kurzfristigen konjunkturellen Risiken deutlich höher gewichtet als die unverändert exzellenten Perspektiven von adesso. Das Unternehmen verfüge über eine starke Stellung in attraktiven Märkten, verfolge eine durchdachte und bewährte Expansionsstrategie, überzeuge mit einer langen Historie profitablen Wachstums, habe stabile Strukturen in der Führung und im Aktionariat und sei grundsolide finanziert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link