Die adesso-Aktie ist eine Bereicherung für jedes Depot und sollte ihre Aufwärtsbewegung in Richtung dreistelliger Notierungen weiter fortsetzen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". "Der Aktionär" spekuliere im Real-Depot auf dieses Szenario. (Analyse vom 20.11.2020)



Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von "Der Aktionär".



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze adesso-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs adesso-Aktie:

89,60 EUR +0,90% (20.11.2020, 08:52)



XETRA-Aktienkurs adesso-Aktie:

88,20 EUR +4,01% (19.11.2020, 17:36)



ISIN adesso-Aktie:

DE000A0Z23Q5



WKN adesso-Aktie:

A0Z23Q



Ticker-Symbol Deutschland adesso-Aktie:

ADN1



Kurzprofil adesso SE:



adesso (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol Deutschland: ADN1) ist einer der führenden IT-Dienstleister im deutschsprachigen Raum und fokussiert sich mit Beratung sowie individueller Softwareentwicklung auf die Kerngeschäftsprozesse von Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen. Die Strategie von adesso beruht auf drei Säulen: Dem tiefen Branchen-Know-how der Mitarbeitenden, einer umfangreichen Technologiekompetenz und erprobten Methoden bei der Umsetzung von Softwareprojekten. Das Ergebnis sind überlegene IT-Lösungen, mit denen Unternehmen wettbewerbsfähiger werden. (20.11.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adesso-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Dienstleisters adesso SE (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol Deutschland: ADN1) unter die Lupe.Durch den Einsatz von adesso-Produkten könnten Kunden wichtige Prozesse effektiver machen. Mit der adesso-Aktie könnten Anleger ihr Depot profitabler machen. Die Performance der letzten Jahren könne sich sehen lassen. Der IT-Dienstleister komme gut durch die Coronakrise und bleibe operativ auf dem Wachstumspfad. Das gelte auch für die Aktie.adesso helfe den Kunden mit seinen Softwaresystemen und -lösungen, flexibler auf Marktanforderungen zu reagieren, produktiver zu arbeiten und gleichzeitig die eigene digitale Transformation aktiv voranzutreiben. Dabei würden sich die Westfalen auf ausgewählte Bereiche wie Versicherungen, Banken oder das Gesundheitswesen konzentrieren.Das Geschäftsmodell habe sich bereits im ersten Halbjahr während der Coronakrise vergleichsweise resilient gezeigt. Dieser Trend habe sich im dritten Quartal fortgesetzt: Einzig im Bereich Automotive & Transportation hätten die Westfalen einen leichten Umsatzrückgang nach starkem Vorjahreswachstum registriert. Die umsatzstärksten Branchen Versicherungen und Banken hätten das Niveau des Vorjahres gehalten. Im Versicherungsbereich hätten die ersten nennenswerten Lizenzerlöse mit der in|sure Ecosphere Produktfamilie für einen Nachholeffekt gesorgt. Überproportional stark gewachsen seien die Branchen Gesundheitswesen und Öffentliche Verwaltung sowie die für adesso neueste Kernbranche Maschinenbau, in denen größere neue Projekte hätten akquiriert werden können.Die Umsätze seien im dritten Quartal um 21 Prozent auf einen neuen Höchstwert von 137,8 Millionen Euro gesteigert worden. Das EBITDA habe sich dank der stark verbesserten Auslastung und erfolgreicher Einsparungen von 10,9 Millionen auf 25,5 Millionen Euro gesteigert werden können.Den bekannten Risiken für die Auftrags- und Auslastungssituation durch die Corona-Pandemie stünden in den kommenden Wochen gute Chancen gegenüber, weitere Abschlüsse im Produktgeschäft tätigen zu können. In der Bilanzpressekonferenz habe der Finanzvorstand Joerg Schröder für 2021 vielversprechende Aussagen zur In|Sure-Pipeline gemacht. Diese würden margenstarke Lizenzumsätze und damit einhergehend auch steigende Wartungsumsätze erwarten lassen. Zudem habe die Gesellschaft von einer im Vergleich zum Vorjahresschlussquartal höheren Anzahl an Arbeitstagen profitiert.Für das Gesamtjahr habe der Vorstand die Planvorgaben bereits Anfang November hochgesetzt: Er rechne nun mit einem Umsatz von über 500 Millionen Euro (bisher: Über 490 Millionen Euro) und einem EBITDA in der Spanne von 55 bis 65 Millionen Euro (bisher: Über 50 Millionen Euro).Im laufenden Jahr habe die unverändert günstig bewertete Aktie bereits 66 Prozent zulegen können. Blicke man fünf Jahre zurück, betrage das Plus bereits mehr als 275 Prozent. Auf Sicht von zehn Jahren habe der Kurs um satte 1.600 Prozent zulegen können.