ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145, WKN: 940883, Ticker-Symbol: APM, NASDAQ OTC-Symbol: ADPMF) ist eine international tätige Online-Marketing Gruppe. Mit 10 Gesellschaften in 6 europäischen Ländern und den USA, entwickelt ad pepper media für Kunden wie British Airways, Burberry, CHRIST, DKV, Hertz, Galeria Kaufhof, Levi's oder Sony digitale Lösungen in mehr als 50 Ländern weltweit. Zur Gruppe gehören die Unternehmen ad pepper media (Lead-Generierung), ad agents (SEO, SEA), Globase (CRM-Technologie), mediasquares (Online-Vermarkter) und Webgains (Affiliate Marketing). (29.06.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - ad pepper media-Aktienanalyse von Analyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145, WKN: 940883, Ticker-Symbol: APM, NASDAQ OTC-Symbol: ADPMF).Vergangene Woche habe Google angekündigt, dass der Werbegigant die schrittweise Abschaffung von 3rd-Party-Cookies um ein Jahr auf 2023 verschiebe. Ziel der Maßnahme sei ein erhöhter Schutz der Privatsphäre von Nutzern, was jedoch mit spürbaren Folgen für Werbetreibende einhergehen dürfte. Da nun mehr Zeit für die Implementierung alternativer Technologien bestehe, habe die Meldung zu Kurssprüngen bei einigen börsennotierten Ad-Tech-Unternehmen (u.a. The Trade Desk +17%, PubMatic +13%, Criteo +12%) geführt. Auch die Aktie von ad pepper habe mit einem kleinen Intraday-Sprung von rund +4% reagiert. Die Bedeutung der jüngsten Entwicklung im Online-Werbemarkt für ad pepper habe der Analyst mit dem Vorstand besprochen und nachfolgend zusammengefasst.In den letzten Jahren habe sich das regulatorische Umfeld im globalen Ad-Tech-Markt z.B. durch die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die ePrivacy-Richtlinie der EU (ePR), den California Consumer Privacy Act (CCPA) oder die iOS 14-Änderungen sehr dynamisch gezeigt. Schwerwiegende Auswirkungen hätten daraus jedoch auf keinen der drei Geschäftsbereiche von ad pepper resultiert. Die Segmente ad pepper media und ad agents hätten als Full-Service-Agenturen primär eine beratende Funktion für ihre Kunden und keinerlei operative Einbußen durch z.B. nachhaltig reduzierte Budgets gehabt. Das Affiliate-Netzwerk Webgains, dass selbst als Schnittstelle mit externen Daten arbeite, habe die Änderungen im Rahmen der in 2016 in Kraft getretenen DSGVO in die eigenen Strukturen implementieren müssen.Im Jahr 2018 sei zudem ein neues Tracking-Tool eingeführt worden, das ausschließlich auf 1st-Party-Cookies fuße. Diesbezüglich habe auch eine intensive Zusammenarbeit mit den Advertisern stattgefunden, um alle neuen Standards einzuhalten. Nicht zuletzt seien im Jahr darauf sogar alle Partnerprogramme, die den neuen DSGVO-konformen Code nicht implementiert hätten, von der Plattform suspendiert worden. ad pepper habe hinsichtlich der DSGVO sowie der Erweiterung in Form der bevorstehenden ePrivacy-Verordnung somit frühzeitig in die richtigen Stellen der Plattform investiert, um operativ keine Beeinträchtigungen zu spüren. Durch die Umstellung auf ausschließlich 1st-Party-Cookies sehe der Analyst bei Webgains daher auch keinerlei operative Risiken durch die Abschaffung von 3rd-Party-Cookies, wie sie Google nun für 2023 angekündigt habe.Das regulatorische Umfeld im Ad-Tech-Markt sei weiterhin geprägt von diversen Änderungen, die jedoch keinen direkten Einfluss auf die operative Entwicklung von ad pepper hätten.Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, ist somit unverändert überzeugt von der Equity Story und betrachtet das aktuelle Kursniveau für langfristig orientierte Investoren als attraktive Kaufgelegenheit. Das Kursziel laute nach wie vor 8,20 Euro. (Analyse vom 29.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link