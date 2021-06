Börsenplätze Zynga-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zynga-Aktie:

8,474 EUR -0,67% (09.06.2021, 18:48)



NASDAQ-Aktienkurs Zynga-Aktie:

10,355 USD -0,43% (09.06.2021, 21:05)



ISIN Zynga-Aktie:

US98986T1088



WKN Zynga-Aktie:

A1JMFQ



Ticker-Symbol Zynga-Aktie:

ZY3



NASDAQ-Symbol Zynga-Aktie:

ZNGA



Kurzprofil Zynga Inc.:



Zynga Inc. (ISIN: US98986T1088, WKN: A1JMFQ, Ticker-Symbol: ZY3, NASDAQ-Symbol: ZNGA) ist ein US-amerikanischer Online-Spieleanbieter. Bei den Spielen handelt es sich hauptsächlich um Social Media Games, die auf Community-Basis gespielt werden. Die Spiele stehen dabei auf einer Reihe von globalen Plattformen wie zum Beispiel Facebook. (09.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zynga-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Browsergame-Entwicklers Zynga Inc. (ISIN: US98986T1088, WKN: A1JMFQ, Ticker-Symbol: ZY3, NASDAQ-Symbol: ZNGA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zynga wachse und wachse - 2019 habe der Umsatz um 46 Prozent zugelegt, 2020 sogar 59 Prozent und im vergangenen Quartal sei sogar ein Erlösanstieg von 68 Prozent erzielt worden. Ganz klar: Zynga habe überproportional vom Mobile-Gaming-Trend profitiert. Anlegern dürften daher diese Zahlen gefallen:Denn laut einer Befragung von IDC denke ein Großteil der Gamer gar nicht daran, nach den Lockdown-Maßnahmen weniger am Smartphone zu daddeln. Laut der Studie sollten etwa 75 Prozent des Anstiegs der Spieldauer auch nach der harten Phase der Pandemie erhalten bleiben. Der Markt könnte damit gesünder dastehen, als von einigen befürchtet.Auch die Experten von Newzoo würden davon ausgehen, dass der Mobile-Markt 2021 nur leicht an Wachstumsmomentum verliere. Insgesamt werde weltweit ein Zuwachs von 4,4 Prozent auf 90,7 Milliarden Dollar erwartet. Ein weiterer Vorteil laut Newzoo: Die Entwicklungen von Mobile-Games sei durch Corona nur bedingt tangiert worden, Verzögerungen bei Releases, die sich negativ auf die Umsatzentwicklung auswirken würden, seien hier kaum zu erwarten.Bereits das 1. Quartal habe gezeigt, dass sich die Investitionen in zusätzliche Umsatzquellen - allen voran die jüngsten Übernahmen sowie der Aufbau einer Plattform mit Ad-Tech- und Crossplay-Funktionen - für Zynga gelohnt hätten. Eine Strategie auf die Gibeau und sein Team aufbauen möchten. Analysten würden für das laufende Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum von 40 Prozent auf 2,75 Milliarden Dollar erwarten. Starke Aussichten, die sich kein Aktionär entgehen lassen sollte."Der Aktionär" empfiehlt daher unverändert: Dabeibleiben und Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Zynga-Aktie. (Analyse vom 09.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link