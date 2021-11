Die Zynga-Aktie gehört wieder auf die Watchlist, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.11.2021)



Börsenplätze Zynga-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zynga-Aktie:

6,587 EUR +9,44% (09.11.2021, 16:48)



NASDAQ-Aktienkurs Zynga-Aktie:

7,675 USD +9,80% (09.11.2021, 16:43)



ISIN Zynga-Aktie:

US98986T1088



WKN Zynga-Aktie:

A1JMFQ



Ticker-Symbol Zynga-Aktie:

ZY3



NASDAQ-Symbol Zynga-Aktie:

ZNGA



Kurzprofil Zynga Inc.:



Zynga Inc. (ISIN: US98986T1088, WKN: A1JMFQ, Ticker-Symbol: ZY3, NASDAQ-Symbol: ZNGA) ist ein US-amerikanischer Online-Spieleanbieter. Bei den Spielen handelt es sich hauptsächlich um Social Media Games, die auf Community-Basis gespielt werden. Die Spiele stehen dabei auf einer Reihe von globalen Plattformen wie zum Beispiel Facebook. (09.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zynga-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Browsergame-Entwicklers Zynga Inc. (ISIN: US98986T1088, WKN: A1JMFQ, Ticker-Symbol: ZY3, NASDAQ-Symbol: ZNGA) unter die Lupe.Der US-Spieleentwickler habe auch gegenüber dem Corona-Jahr zulegen können und in Q3 einen Anstieg der Bookings um sechs Prozent auf 668 Mio. Dollar erreicht. Zynga habe damit nicht nur seine eigenen Erwartungen, sondern auch die der Analysten von 637 Mio. Dollar übertroffen.Verbessert habe sich auch das Ergebnis: Dem Mobile-Games-Entwickler sei es gelungen, die Nettoverluste von 80 Mio. Dollar auf nun 42 Mio. Dollar zu halbieren - eine deutlich bessere Entwicklung als erwartet.Bei den täglich aktiven Nutzern sei die Zahl von 38 Millionen jedoch hinter den Schätzungen von 41 Millionen zurückgeblieben. Dennoch könne sich der Anstieg von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal sehen lassen."Heute heben wir unsere Prognose für das Gesamtjahr 2021 an und sind auf dem besten Weg, das Jahr mit dem besten Umsatz und der größten Zahl an Mobile-Spielern in der Unternehmensgeschichte abzuschließen. Wir sind für 2022 und darüber hinaus gut positioniert und verfügen über mehrere Wachstumskatalysatoren, die unsere weitere Expansion vorantreiben werden", habe Zynga-CEO Frank Gibeau die Zahlen laut Mitteilung kommentiert.Besonders spannend seien auch die Blockchain-Bemühungen von Zynga. Der Konzern habe hier beispielsweise den Verkauf virtueller Gegenstände als so genannte NFTs im Blick. Der neue Vizepräsident Virtual Gaming, Matt Wolf, solle die Blockchain-Technology auf Zyngas bereits existierendes Franchise-Portfolio sinnvoll anwenden.Anleger hätten positiv auf die Zahlen, die Prognoseanhebung sowie die Wachstumskatalysatoren reagiert und die Zynga-Aktie im frühen Handel rund 8,5 Prozent nach oben geschickt. Den heftigen Einbruch nach der Q2-Veröffentlichung könne der Kurssprung jedoch nicht wettmachen.Der Abwärtstrend bei der Zynga-Aktie bleibe bestehen und das Management müsse erst wieder das Vertrauen der Anleger zurückgewinnen. Mit der Zahlenpräsentation seien diesbezüglich klare Fortschritte erzielt worden und auch die Bewertung mit einem 22er-KUV von 2,5 wirke verlockend.