Tradegate-Aktienkurs Zynga-Aktie:

7,07 EUR -3,82% (07.05.2020, 13:31)



NASDAQ-Aktienkurs Zynga-Aktie:

7,95 USD +4,33% (06.05.2020, 22:00)



ISIN Zynga-Aktie:

US98986T1088



WKN Zynga-Aktie:

A1JMFQ



Ticker-Symbol Zynga-Aktie Deutschland:

ZY3



NASDAQ Ticker-Symbol Zynga-Aktie:

ZNGA



Kurzprofil Zynga Inc.:



Zynga Inc. (ISIN: US98986T1088, WKN: A1JMFQ, Ticker-Symbol: ZY3, NASDAQ-Symbol: ZNGA) ist ein US-amerikanischer Online-Spieleanbieter. Bei den Spielen handelt es sich hauptsächlich um Social Media Games, die auf Community-Basis gespielt werden. Die Spiele stehen dabei auf einer Reihe von globalen Plattformen wie zum Beispiel Facebook. (07.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zynga-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlagermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Browsergame-Entwicklers Zynga Inc. (ISIN: US98986T1088, WKN: A1JMFQ, Ticker-Symbol: ZY3, NASDAQ-Symbol: ZNGA) unter die Lupe.Die Mobile-Game-Schmiede habe gestern die Rekordzahlen für das erste Quartal 2020 vorgelegt. Wenig überraschend seien die Umsätze infolge der Corona-Pandemie von Januar bis März verglichen zum Vorjahreszeitraum um starke 52% auf 404 Mio. USD - trotz sinkender Spielerzahlen. Die Jahresprognose werde nach oben angepasst.Noch sei das Unternehmen nicht profitabel. Für die sinkenden Spielerzahlen seien die alten Mobile Games verantwortlich. Der meiste Umsatz werde aber ohnehin mit neuen Titeln wie "Words With Friends" und "Game of Thrones Slots Casino" gemacht. Um die Spiele weiter zu bewerben und die Spieler während der Kontaktsperren mit Aktionen bei der Stange zu halten, stünden Zynga 1,43 Mrd. USD Barmittel zur Verfügung. Außerdem sollten im zweiten Halbjahr weltweit neue Games an den Start gehen.Nach den Zahlen sei der Kurs auf ein neues 52-Wochen-Hoch gestiegen. Die Zybga-Aktie bleibe aufgrund der rundum positiven Signale kaufenswert, so Thobias Quaß vom Anlagermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.05.2020)Börsenplätze Zynga-Aktie: