NASDAQ-Aktienkurs Zynga-Aktie:

12,195 USD +0,79% (19.02.2021, 16:05)



ISIN Zynga-Aktie:

US98986T1088



WKN Zynga-Aktie:

A1JMFQ



Ticker-Symbol Zynga-Aktie Deutschland:

ZY3



NASDAQ Ticker-Symbol Zynga-Aktie:

ZNGA



Kurzprofil Zynga Inc.:



Zynga Inc. (ISIN: US98986T1088, WKN: A1JMFQ, Ticker-Symbol: ZY3, NASDAQ-Symbol: ZNGA) ist ein US-amerikanischer Online-Spieleanbieter. Bei den Spielen handelt es sich hauptsächlich um Social Media Games, die auf Community-Basis gespielt werden. Die Spiele stehen dabei auf einer Reihe von globalen Plattformen wie zum Beispiel Facebook. (19.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zynga-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Browsergame-Entwicklers Zynga Inc. (ISIN: US98986T1088, WKN: A1JMFQ, Ticker-Symbol: ZY3, NASDAQ-Symbol: ZNGA) unter die Lupe.Mobile-Gaming liege voll im Trend und Zynga könne auf dem Smartphone bereits einige Verkaufsschlager vorweisen. Jetzt habe der Entwickler ein neues Spiel aus dem "Star-Wars"-Universum angekündigt und eröffne sich damit ganz neue Chancen. Denn das Spiel namens "Star Wars: Hunters" solle nicht nur auf dem Smartphone erscheinen sondern auch auf der portablen Spielekonsole Nintendo Switch. Das eröffne für Zynga ganz neue Möglichkeiten und verdoppele laut den Analysten von Morgan Stanley auf einen Schlag den total adressierbaren Markt (TAM). Damit könnte das "Star-Wars"-Game - vorausgesetzt die Umsätze mit Mikrotransaktionen würden stimmen - zum neuen großen Kurstreiber für die Zynga-Aktie werden.Dass Zynga in der Lage sei, neue Wachstumschancen wie jetzt auf der Nintendo Switch zu nutzen, hätten bereits die Umsätze gezeigt, die in den vergangenen Quartalen stets jenseits der 40% zugelegt hätten - auch schon vor Corona. Die Konzentration auf sog. "Forever Franchises", zu denen mit hoher Wahrscheinlichkeit auch das neue "Star-Wars"-Spiel gehören dürfte, beseitige dabei ein Problem, das Anleger an Zynga in der Vergangenheit verunsichert habe und der Hauptgrund für die aktuell noch günstige Aktienbewertung sei. Denn mit einer höheren Zahl an langlebigen Top-Titeln, die nicht durch kurze Verkaufs-Peaks auffallen würden, stabilisiere sich die Umsatzentwicklung, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.02.2021)Börsenplätze Zynga-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Zynga-Aktie:10,16 EUR +1,50% (19.02.2021, 16:20)