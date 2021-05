Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Zynga-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zynga-Aktie:

8,723 EUR +3,21% (06.05.2021, 16:10)



NASDAQ-Aktienkurs Zynga-Aktie:

10,62 USD +4,73% (06.05.2021, 16:02)



ISIN Zynga-Aktie:

US98986T1088



WKN Zynga-Aktie:

A1JMFQ



Ticker-Symbol Zynga-Aktie Deutschland:

ZY3



NASDAQ Ticker-Symbol Zynga-Aktie:

ZNGA



Kurzprofil Zynga Inc.:



Zynga Inc. (ISIN: US98986T1088, WKN: A1JMFQ, Ticker-Symbol: ZY3, NASDAQ-Symbol: ZNGA) ist ein US-amerikanischer Online-Spieleanbieter. Bei den Spielen handelt es sich hauptsächlich um Social Media Games, die auf Community-Basis gespielt werden. Die Spiele stehen dabei auf einer Reihe von globalen Plattformen wie zum Beispiel Facebook. (06.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zynga-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Browsergame-Entwicklers Zynga Inc. (ISIN: US98986T1088, WKN: A1JMFQ, Ticker-Symbol: ZY3, NASDAQ-Symbol: ZNGA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem Zynga am Mittwochabend mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten übertroffen habe, dürfte die Gaming-Aktie am Donnerstag mit einem kräftigen Plus von rund sieben Prozent in den Handel starten.Die Buchungen von Zynga seien im ersten Quartal um 69 Prozent auf 720 Millionen Dollar gestiegen. Analysten hätten hier nur mit einem Wert in Höhe von 685 Millionen Dollar gerechnet und die firmeneigene Prognose habe sogar nur bei 680 Millionen Dollar gelegen.Der Umsatz sei um 68 Prozent auf 680 Millionen Dollar geklettert. Laut Aussagen des Managements hätten dabei insbesondere die Casino-Spiele und große Titel wie "Empires & Puzzles", "Words With Friends" oder "CSR2" stark performt.Die Nettoverluste hätten von 104 Millionen Dollar im Vorjahresquartal auf 23 Millionen Dollar reduziert werden können. Damit seien ebenfalls die Schätzungen der Analysten und die eigene Prognose von minus 50 Millionen Dollar übertroffen worden.Die Geschäftsführung habe daher ihre Prognose für das Gesamtjahr um 100 Millionen nach oben geschraubt und erwarte nun Buchungen von 2,9 Milliarden Dollar bei Nettoverlusten von 135 Millionen Dollar. Analysten dürften bei ihren Schätzungen in den kommenden Tagen entsprechend nachlegen - aktuell würden die Experten nur Buchungen von 2,83 Milliarden Dollar bei einem Nettoverlust von 117 Millionen Dollar erwarten.Die besser als erwarteten Quartalszahlen und die angehobene Prognose könnten Anleger freuen, denn die Zynga-Aktie reagiere mit einem deutlichen Plus und könne den Bruch des Aufwärtstrends verhindern. Der Mobile-Konzern bleibt auf Wachstumskurs und laufende Empfehlung des AKTIONÄR. Anleger lassen die Gewinne bei der Zynga-Aktie laufen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.05.2021)Mit Material von dpa-AFX