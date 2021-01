Die steigenden Chancen, dass die Demokraten nach der Stichwahl in Georgia die Kontrolle über den Senat übernehmen würden, würden die Chancen auf größere Konjunktur- und Infrastrukturausgaben erhöhen, während gleichzeitig das Risiko von Kartellklagen gegen große Tech-Unternehmen steige. Die Situation löse in Europa eine Rotation hin zu zyklischen Aktien und weg von Tech aus. Im Gegenzug würden sich Banken, Bauunternehmen und Bergbauunternehmen unter den Aktien finden, die heute am besten abschneiden würden.



Ein großer Anstieg der Handelsaktivität in Aktien von Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) könne zu Beginn des Jahres 2021 ausgemacht werden. Die Aktie notiere seit Jahresbeginn rund 250% höher, wobei das gestrige Handelsvolumen den 15-Tage-Durchschnitt um das Fünffache übertroffen habe. Es seien keine Nachrichten aufgetaucht, die einen solchen Kurssprung rechtfertigen könnten, und es scheine ein rein spekulatives Unterfangen zu sein. Händler sollten bedenken, dass es sich bei Wirecard um ein zusammengebrochenes Unternehmen handelte, das derzeit in Teilen an andere Unternehmen verkauft werde, da es für das Unternehmen keine Möglichkeit zu geben scheine, den Betrieb fortzuführen. Abgesehen davon sei die Wahrscheinlichkeit eines Kurseinbruchs nach einem solch starken Anstieg sehr hoch.



Einschätzungen von Analysten



Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) się bei Stifel auf "kaufen" hochgestuft worden. Das Kursziel sei auf 51 Euro gesetzt worden.



Die Hannover Rück (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) werde von der Deutschen Bank auf "kaufen" hochgestuft. Das Kursziel bleibe unverändert bei 160 Euro



MM Warburg stufe ElringKlinger (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol: ZIL2, Nasdaq OTC-Symbol: EGKLF) auf "verkaufen" herab. Das Kursziel sei auf 12,50 Euro gesetzt worden.



Die Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) bleibe bei der Deutschen Bank auf "halten". Das Kursziel werde auf 240 Euro angehoben. (06.01.2021/ac/a/m)





