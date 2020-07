Zur Komplexität der Krise komme noch die instabile Weltlage hinzu, die bereits vor der COVID-19-Pandemie bestanden habe. Eskalierende geopolitische Risiken, zunehmende Handelsspannungen und politische Polarisierung würden es den Ländern sehr schwer machen, den gemeinsamen, für die Bewältigung nationaler und internationaler Herausforderungen erforderlichen guten Willen zu finden. In den USA würden die zunehmende Spaltung der Bevölkerung und die Polarisierung der Politik den Zusammenhalt und die Kompromissbereitschaft untergraben, die für die Lösung wichtiger Probleme notwendig seien. Diese Form der politischen Polarisierung gebe es auf der ganzen Welt. Daher werde es schwieriger, gemeinsame Lösungen für die tiefste Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit zu entwickeln.



Zudem dürften sich die Trends zur Deglobalisierung, die bereits vor der Pandemie im Gange gewesen seien, in der anhaltenden Krise beschleunigen. Da die Länder den Fokus zunehmend auf Gesundheitsaspekte, nationale Sicherheit und andere Themen im Inland legen würden, könnte die Globalisierung weiter ins Hintertreffen geraten. Die schärfer werdenden Handelsspannungen zwischen den USA und China seien ein bekanntes Problem, sie seien jedoch lediglich ein Beispiel für viele weitere, sich verschlechternde Handelsbeziehungen in aller Welt. Strukturelle Veränderungen hin zu inländischer Produktion und regionalen Lieferketten hätten große Auswirkungen auf Weltwirtschaft und Finanzmärkte.



Aus Anlegersicht modellieren wir zwei Phasen der globalen Krise, so die Experten von Franklin Templeton. Die Finanzmärkte befänden sich gegenwärtig weiterhin in der ersten Phase, die durch einen längeren Zeitraum erhöhter Risiken und Unsicherheit mit der Möglichkeit weiterer Marktschocks gekennzeichnet sei und die mehrere Monate anhalten könnte. In der zweiten Phase würden die Experten schließlich eine allmähliche Erholung erwarten, der Perioden mit verzerrten Asset-Preisen und attraktiven Anlagechancen unmittelbar vorangehen würden.



Ähnlich unserer Strategie am Anfang und am Ende der globalen Finanzkrise 2008/2009 verfolgen wir einen zweistufigen Investmentansatz, so die Experten von Franklin Templeton. In Phase 1 würden sich die Experten weitgehend defensiv positionieren, um sich auf größere Allokationen in sicheren Fluchtwerten, kürzer laufende Engagements in ausgewählten Schwellenländern, breit angelegte Risikominderung und optimierte Liquidität zu konzentrieren. In Phase 2 würden die Experten eine Suche nach unterbewerteten Risikoanlagen mit besonderem Fokus auf in Bedrängnis geratenen Bewertungen bei länger laufenden Lokalwährungsstaatsanleihen, Schwellenländerwährungen und verschiedenen Kreditsektoren erwarten.



Insgesamt würden die Experten von Franklin Templeton zuversichtlich bleiben, dass diese Arten von "Phase 2"-Anlagechancen letztlich auftreten würden. Sie seien sich jedoch auch bewusst, dass die Pandemie mehrere Quartale andauern und manche Anlagechancen unter Umständen verzögern könnte. Die Experten würden mehrstufige Kursanstiege und -korrekturen an den Finanzmärkten erwarten, bevor es in vielen Monaten endlich zu einer nachhaltigen Erholung kommen dürfte. Bis dahin würden sich die Experten auf ausgewählte attraktive Bereiche im "Phase 1"-Umfeld konzentrieren, einschließlich ausgewählter Schwellenländer sowie sicherer Industrieländer.



Es herrsche nach wie vor große Ungewissheit über die ganzen wirtschaftlichen Folgen der Pandemie und ihrer Dauer. Wir sammeln dennoch auch weiterhin neue Informationen und Erkenntnisse inmitten der sich entwickelnden Krise und behalten die Weltwirtschaft von Land zu Land genau im Blick, um neue Chancen aufzuspüren, die sich in der Welt nach der Pandemie ergeben werden, wir werden diese Krise letzten Endes hinter uns lassen, so die Experten von Franklin Templeton.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach vier Monaten Stilllegung, Wiedereröffnung der Wirtschaft und Rückschlägen rund um den Globus scheint die Weltwirtschaft leider noch viele Monate von einer nachhaltigen Erholung entfernt zu sein, so Dr. Michael Hasenstab, Chief Investment Officer, Templeton Global Macro von Franklin Templeton.Die feste Entschlossenheit zur Wiedereröffnung der Wirtschaft mit verschiedenen Schutzmaßnahmen sei ermutigend. Doch in gleicher Weise beunruhigend sei der neuerliche Anstieg der COVID-19-Fälle, der eine Rückkehr zu den Kontaktbeschränkungen erfordere. Geschichten von Restaurants, die geöffnet hätten, nur um dann dauerhaft schließen zu müssen, nachdem sich das gesamte Personal mit COVID-19 infiziert habe, stünden symbolhaft für die Schwierigkeiten der Unternehmen und Menschen rund um den Globus. Die Pandemie sei immer noch da und ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft würden anhalten, bis sie entweder auf natürliche Weise oder durch ein Medikament ende. Auch wenn es inmitten der Krise Gründe für Zuversicht gibt, sind wir uns der Tatsache bewusst, dass die aktuelle Notlage viel länger dauern könnte, als wir alle uns eingestehen möchten, so die Experten von Franklin Templeton.Zur Jahresmitte 2020 erscheine es aus Sicht der Experten von Franklin Templeton nach wie vor verfrüht, ein zusätzliches Anlagerisiko einzugehen. Die jüngsten Rallys bei Risikoanlagen scheinen die anhaltenden wirtschaftlichen Schäden und das Risiko weiterer Infektionswellen, welche die Wirtschaftstätigkeit künftig weiter dämpfen könnten, zu unterschätzen, so die Experten von Franklin Templeton. Einige Konjunkturdaten hätten sich in den letzten Monaten verbessert. Diese Zahlen würden allerdings eine Erholung von den extremen Schocks im März und April widerspiegeln und seien keine Vorzeichen eines Trends zur Wachstumserholung. Eine V-förmige Erholung sei angesichts der Höhe der Stellenverluste, der massiven Zerstörung der Gesamtnachfrage, der Kapazitätseinschränkungen bei der Wiedereröffnung und des anhaltenden, auf die Schnelle nicht zu behebenden wirtschaftlichen Schadens aus Sicht der Experten äußerst unwahrscheinlich. Stattdessen würden sie eine sich länger hinziehende, allmähliche Erholung erwarten.Stark ansteigende Insolvenzzahlen würden die nächste Herausforderung für die Politik darstellen. Die Bonität dürfte sich weiter verschlechtern, je länger die Pandemie und die Erholung der Wirtschaft dauern würden. Die Bemühungen der Zentralbanken um eine Verbesserung der Liquidität an den Finanzmärkten mithilfe außergewöhnlicher Maßnahmen seien wirkungsvoll gewesen, sie würden allerdings keine Nachfrage schaffen, verlorene Umsätze nicht ersetzen und keine Insolvenzen beheben, sondern würden nur die Schuldenlast vergrößern. Wenn die Pandemie im Sommer andauere und sich bis in die Herbst- und Wintermonate hinziehe, befürchte man, dass die Zahl der Unternehmensinsolvenzen mit jedem Monat, in dem die Wirtschaftstätigkeit gedrosselt bleibe, steigen werde.