Xetra-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

263,20 EUR +0,84% (08.02.2018, 17:35)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

CHF 300,50 -0,36% (08.02.2018, 17:31)



ISIN Zurich Insurance Group-Aktie:

CH0011075394



WKN Zurich Insurance Group-Aktie:

579919



Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZFIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZURN



Kurzprofil Zurich Insurance Group:



Die Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) mit Sitz in Zürich ist eine international tätige Schweizer Finanzdienstleistungsgesellschaft und die Muttergesellschaft der Zürich Versicherungs-Gesellschaft. Bis Ende März 2012 hieß sie Zurich Financial Services (ZFS).



Mit Bruttoprämieneinnahmen und Policengebühren von 51,894 Mrd. US-Dollar ist Zurich Insurance Group der größte Versicherungskonzern der Schweiz und liegt unter den Erstversicherern weltweit auf Rang 5. Zurich Insurance Group ist in 170 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit rund 60.000 Mitarbeiter. (08.02.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Zurich Insurance Group-Aktienanalyse von Investmentanalyst Werner Schirmer von der LBBW:Werner Schirmer, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Zurich Insurance Group-Aktie (ZIG) (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN).Die Bruttoprämien von Zurich hätten gegenüber dem Vorjahr um 3% auf 46,7 Mrd. USD nachgegeben. Der operative Gewinn im Schaden- & Unfall-Segment sei (u.a. aufgrund der US-Hurrikans) um 37% auf 1,5 Mrd. USD zurückgegangen. Bei Farmers sei er um 2% auf 1,7 Mrd. USD gesunken, während er in der Leben-Sparte um 11% auf 1,3 Mrd. USD geklettert sei. In Summe sei der operative Gewinn um 15% zurückgegangen und das Nettoergebnis um 6% (auf 3,0 Mrd. USD), in beiden Fällen seien aber die Markterwartungen übertroffen worden. Das Neugeschäft in der Leben-Sparte habe mit Blick auf das Volumen um 4% zu und beim Gewinn um 28% gelegt.Das bilanzielle Eigenkapital sei im zweiten Halbjahr um 8% auf 33,1 Mrd. USD geklettert und habe die Konsensschätzungen deutlich übertroffen. Die aufsichtsrechtliche Kapitalquote des Konzerns (gemäß internem Modell) sei hingegen im vierten Quartal von 136% auf 132% gerutscht, sie liege damit aber immer noch über dem Zielkorridor des Managements, der von 110% bis 120% reiche. Die Anhebung des Dividendenvorschlags von (ohnehin schon relativ hohen) 17 CHF auf 18 CHF scheine dadurch gut untermauert zu sein.Mit Blick auf Substanzwert und Gewinne scheine die Zurich-Aktie im europäischen Vergleich leicht überdurchschnittlich bewertet zu sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Zurich Insurance Group-Aktie: