SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

315,10 CHF +0,57% (08.11.2018, 16:04)



ISIN Zurich Insurance Group-Aktie:

CH0011075394



WKN Zurich Insurance Group-Aktie:

579919



Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZFIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZURN



Kurzprofil Zurich Insurance Group:



Die Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) mit Sitz in Zürich ist eine international tätige Schweizer Finanzdienstleistungsgesellschaft und die Muttergesellschaft der Zürich Versicherungs-Gesellschaft. Bis Ende März 2012 hieß sie Zurich Financial Services (ZFS).



Mit Bruttoprämieneinnahmen und Policengebühren von 51,894 Mrd. US-Dollar ist Zurich Insurance Group der größte Versicherungskonzern der Schweiz und liegt unter den Erstversicherern weltweit auf Rang 5. Zurich Insurance Group ist in 170 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit rund 60.000 Mitarbeiter. (08.11.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Zurich Insurance Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schürmann von Vontobel Research:Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Zurich Insurance Group-Aktie (ZIG) (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN).Die 9M18-Ergebnisse von Zurich würden die Fortsetzung des im ersten Halbjahr vorherrschenden Trends bestätigen. Die Verluste aus der Veräußerung der Unternehmenseinheit aufgrund der Entwicklungen in Venezuela und dem Wirbelsturm Michael in Q4 18 hätten eine Senkung der EPS-Prognose für das GJ18E zur Folge gehabt. Allerdings würden sich die anhaltend robuste Solvenzposition und die solide Cash-Generierung nicht auf die Fähigkeit zur Dividendenausschüttung auswirken. ZIG biete den höchsten Dividendenertrag in unserem Anlageuniversum, so Stefan Schürmann, Analyst von Vontobel Research. Die Aktie werde mit einem Buchwert von 1,5 und einem EPS von 11,5 für das GJ19E gehandelt.Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Zurich Insurance Group-Aktie. Das Kursziel laute CHF 325. (Analyse vom 08.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:274,80 EUR +0,59% (08.11.2018, 14:56)