Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Zumtobel Group AG:



Die Zumtobel Group (ISIN: AT0000837307, WKN: A0JLPR, Ticker-Symbol: T9Z, Wiener Börse-Symbol: ZAG) strebt stets danach, mit Licht Wohlbefinden zu schaffen und die Lebensqualität der Menschen zu verbessern - als Unternehmensgruppe und mit ihren Marken Thorn, Tridonic und Zumtobel. Als führender Anbieter von innovativen Lichtlösungen bietet die Zumtobel Group ihren Kunden weltweit ein umfassendes Portfolio, bei dem der Mensch und seine Bedürfnisse konsequent im Mittelpunkt stehen. Das über Jahrzehnte gewachsene Know-how über die Wirkung von Licht auf den Menschen bildet die Grundlage für nachhaltige und zukunftsweisende Lichtlösungen, die immer energie- und ressourceneffizienter sind und gleichzeitig die bestmögliche Lichtqualität bieten. Die Zumtobel Group ist an der Wiener Börse (ATX Prime) notiert und beschäftigt aktuell rund 5.800 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2020/21 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1.044,5 Mio. Euro. Sitz des Konzerns ist Dornbirn, Vorarlberg (Österreich). Weitere Informationen unter z.lighting/group (16.12.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Zumtobel-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), raten weiterhin zum Kauf der Aktie der Zumtobel Group AG (ISIN: AT0000837307, WKN: A0JLPR, Ticker-Symbol: T9Z, Wiener Börse-Symbol: ZAG).Zumtobel habe für das Q2 2021/22 gemischte Zahlen vorgelegt. Das Umsatzwachstum habe sich von 15% im Q1 auf 5% (EUR 278 Mio.) verflacht. Bremsend hätten sich Engpässe in den Lieferketten, primär bei Halbleitern, ausgewirkt, wodurch einige Aufträge nicht hätten fertiggestellt und ausgeliefert werden können. In Kombination mit steigenden Kosten sei das EBIT um 6% auf ca. EUR 15 Mio. zurückgegangen. Damit habe der Konzern leicht unter den Schätzungen der Analysten der RBI gelegen.Die Zielsetzung für das laufende Jahr, den Umsatz um 4% bis 7% zu erhöhen (impliziert rund EUR 1,09 bis 1,12 Mrd.) und eine EBIT-Marge im Bereich von 4% bis 5% zu generieren, sei prinzipiell bestätigt worden. Allerdings habe das Management die Erwartungen dahingehend präzisiert, dass der Umsatz am oberen Ende und die Profitabilität am unteren Ende der jeweiligen Spanne erwartet würden. Daraus leite sich ein EBIT in der Größenordnung von etwa EUR 45 Mio. ab. Die Marge dürfte damit im Jahresvergleich stagnieren.Die Analysten der RBI hätten ihre EBIT-Schätzung für das GJ 22/23 um 13% auf EUR 45 Mio. und den Gewinn je Aktie um 17% auf EUR 0,60 reduziert. Die Prognosen für die Folgejahre würden unverändert bleiben.Wie vom Management indiziert, hätten sich die Engpässe in der Verfügbarkeit von Halbleitern im Q2 sequenziell stärker bemerkbar gemacht. Da sich diese vor allem im Bereich der höherwertigen Komponenten (z.B. dimmbare LED-Treiber) manifestieren würden, welche wiederum in high-end Leuchten verbaut würden, müsse Zumtobel auch einen negativen Produktmix verdauen. Es sei davon auszugehen, dass sich die Knappheit im saisonal schwächeren H2 fortsetze. Obwohl sich noch keine signifikante Erleichterung abzeichne, scheine der signifikante Anstieg der Rohmaterialkosten (z.B. Metalle, Plastikgranulat) ein Plateau erreicht zu haben.Der Konzern setze der Kosteninflation Preiserhöhungen entgegen. Diese sollten im H2 einen stärker sichtbaren Effekt haben, da ältere Projekte mit Key Accounts zunehmend auslaufen würden. Weitere Preisanhebung zu Beginn des kommenden Jahres seien möglich.Auf dem Capital Markets Day Mitte Oktober habe das Management ambitionierte Mittelfristziele vorgestellt. Bis zum GJ 24/25 solle der Umsatz jährlich um durchschnittlich 4% bis 5% wachsen und dementsprechend eine Größenordnung von EUR 1,22 bis 1,27 Mrd. erreichen. Die im Vergleich zur Umsatzstagnation des letzten Jahrzehnts deutlich höhere Dynamik solle durch Aufholeffekte aus der Pandemie, Wachstum der Kernmärkte und Marktanteilsgewinne realisiert werden. Die EBIT-Marge solle auf 6% bis 8% verbessert werden und sei damit optimistischer als das letzte Mittelfristziel von 6%. Skalen- und Effizienzgewinne sowie eine höhere Wertschöpfung im serbischen Werk seien die essenziellen Treiber.Im Nachgang insgesamt gemischt ausgefallener Quartalszahlen bestätigen Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, die Kaufempfehlung und das Kursziel von EUR 11,00 für die Zumtobel-Aktie. Dem Gegenwind aus der Chipknappheit und der Kosteninflation stehe kurzfristig eine Margenexpansion entgegen. Demgegenüber sei weiterhin ein positives Bild betreffend der Preis- und der Nachfrageentwicklung zu konstatieren. Da die Analysten der RBI im Umsatzwachstum die wesentlichste Säule für die Verbesserung der Profitabilität sähen, würden sie für die Folgejahre eine Margenausweitung und entsprechend steigende Gewinne erwarten. Der Investment Case werde arrondiert von einer weiterhin attraktiven Bewertung (EV/EBITDA-Multiplikator von <4x, einstelliges KGV und ein Kurs/Buchwert-Verhältnis von 1x). (Analyse vom 16.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen