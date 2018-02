Wiener Börse-Aktienkurs Zumtobel-Aktie:

ISIN Zumtobel-Aktie:

AT0000837307



WKN Zumtobel-Aktie:

A0JLPR



Ticker-Symbol Zumtobel-Aktie:

T9Z



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Zumtobel-Aktie:

ZMTBF



Kurzprofil Zumtobel Group AG:



Die Zumtobel Group (ISIN: AT0000837307, WKN: A0JLPR, Ticker-Symbol: T9Z, Nasdaq OTC-Symbol: ZMTBF) ist ein internationaler Lichtkonzern und führend im Bereich der innovativen Lichtlösungen und Lichtkomponenten. Mit ihren international etablierten Marken Thorn, Tridonic und Zumtobel, den beiden Marken acdc und Reiss sowie der Zumtobel Group Services bietet die Unternehmensgruppe ihren Kunden in aller Welt ein umfassendes Produkt- und Serviceangebot. Im Leuchtengeschäft ist das Unternehmen mit den Marken Thorn, Zumtobel und acdc europäischer Marktführer. Über die Marke Reiss besteht außerdem ein OEM-Geschäft für Leuchten höherer Schutzart. Mit der Komponentenmarke Tridonic nimmt der Konzern in der Herstellung von Hard- und Software für Beleuchtungssysteme (LED-Lichtquellen, LED-Driver, Sensoren und Lichtmanagement) eine weltweit führende Rolle ein. Die Marke Zumtobel Group Services (ZGS) bietet service-orientierte Dienstleistungen wie die Beratung zu intelligenten Lichtsteuerungen und Notlichtanlagen, Licht-Contracting, Design-Services, Projektmanagement für schlüsselfertige Lichtlösungen sowie neue, datenbasierte Dienstleistungen.



Die Unternehmensgruppe ist an der Wiener Börse (ATX) notiert und beschäftigte zum Bilanzstichtag 30.04.2017 6.562 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016/17 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1.303,9 Mio. Euro. Sitz des Konzerns ist Dornbirn, Vorarlberg (Österreich). (01.02.2018/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Zumtobel-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Bei Zumtobel (ISIN: AT0000837307, WKN: A0JLPR, Ticker-Symbol: T9Z, Nasdaq OTC-Symbol: ZMTBF) setzt sich die Serie an Negativnachrichten fort, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der österreichische Beleuchtungsspezialist habe die Märkte erneut mit einer Gewinnwarnung schockiert. Demnach werde das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) im Geschäftsjahr 2017/18 nun nur noch bei 15 bis 25 Mio. Euro liegen. Bisher sei das Unternehmen von 50 bis 60 Mio. Euro ausgegangen. Der Umsatz werde um 8 Prozent zurückgehen, statt wie bisher erwartet um 5 Prozent. In den neuen Zahlen seien "bereits eingeleitete umfangreiche Einsparmaßnahmen" berücksichtigt, habe das Unternehmen mitgeteilt.Zumtobel kämpfe schon seit geraumer Zeit mit erheblichen Problemen. Das Geschäft werde belastet durch "die allgemeine Entwicklung in der professionellen Beleuchtungsindustrie", die unter den Erwartungen des Unternehmens liege. Besonders deutliche Umsatzrückgänge gebe es "in dem für Zumtobel wichtigsten Absatzmarkt Großbritannien", dazu kämen ein sehr intensiver Preiswettbewerb und "nicht realisierte Umsätze aufgrund interner operativer Herausforderungen."An der Wiener Börse seien diese Aussagen nicht ohne Folgen geblieben: Der Titel sei am Tag der Bekanntgabe prozentual zweistellig eingebrochen und unter der 10-Euro-Marke gelandet. Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) hätten ihr Kursziel für die Aktie der Zumtobel in Reaktion auf die Gewinnwarnung von 16 auf 12 Euro gesenkt, die Anlageempfehlung aber bei "halten" belassen. Die durchschnittlichen Kursziele der Experten liegen bei knapp über 10 Euro, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 04/2018)Börsenplätze Zumtobel-Aktie:Xetra-Aktienkurs Zumtobel-Aktie:9,50 EUR +0,42% (01.02.2018, 09:10)