Die Committments of Traders Daten, die anzeigen würden, wie sich die Profis im Futures Markt positionieren würden, würden weiterhin das bullishe Szenario der Experten unterstützen, Die Produzenten hätten seit Ende Februar ihre große Short Position deutlich reduziert und die Fonds würden ihre Long Position weiter abbauen. Auch die Saisonalität sage weiter steigende Kurse bis Anfang August vorher.



Zucker gehöre zur Gruppe der Soft-Commodities. Gerne werde die Gruppe auch "gute Laune" Produkte genannt. Brasilien sei vor Indien weltweit der größte Zuckerrohrproduzent und habe jährlich eine Produktionskapazität von bis zu circa 740 Millionen Tonnen, das entspreche in etwa ca. 44,5 Prozent der weltweiten Zuckerrohrproduktion. Brasilien habe 2018/19 rund 29,5 Millionen Tonnen Zucker produziert, von denen 19,60 Millionen, also rund zwei Drittel der gesamten Produktion, exportiert würden.



Damit stehe einer der wichtigsten Einflussfaktoren auf den Zuckerpreis fest: der Wert des Brasilianischen Reals. Ein Rückgang des Wertes der brasilianischen Währung erhöhe den Anreiz für brasilianische Landwirte, die Produktion für den Export zu steigern und gleichzeitig ihre Produktionskosten zu senken. Damit falle der Preis von Zucker. Umgekehrt: Steige der Wert der brasilianischen Währung, würden die Produktionskosten steigen, es werde weniger produziert und der Preis für Zucker steige.



Das ALGO-GT Signal, das für uns letztendlich der Finale Auslöser für einen Trade sei, habe am 1. Mai ein Kaufsignal ausgeworfen. Die CoT Daten und die Saisonalität stünden auch auf grün. Die "Storyline" der Experten gelte weiter: wie schon im ALGOreport Ausgabe 20 ausführlich beschrieben, sei der Zucker nicht nur fundamental günstig, sondern auch die vermeintliche Belastung durch den schwachen brasilianischen Real zum US-Dollar scheine sich zu beruhigen. (19.05.2020/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am 28.04.2020 war es dann auch beim Zucker so weit: Der Future erreichte ein neues Tief bei 9,21 US-Dollar und markierte damit ein 13-Jahres-Tief, so Markus Hechler von "Der Aktionär".Nachlassende Nachfrage, aber vor allem ein schwacher Brasilianischer Real hätten den Zucker fast bis auf das Niveau seiner Produktionskosten abstürzen lassen. Der Zuckerpreis sei trotz des schwachen Brasilianischen Reals nicht mehr nachhaltig weiter gefallen. Das zeige Relative Stärke. Außerdem habe man sich bei einem Preisniveau von fast neun US-Dollar auf dem Stand der Produktionskosten befunden. Verstärkt habe man auch von Produktionsausfällen in Indien und Brasilien aufgrund der Corona-Krise gehört. Auch das unterstütze das Bullenszenario der Experten. Wie in vielen Rohstoffen gefalle ihnen aktuell auch das attraktive Chance/Risiko-Verhältnis. Der Zucker-Future habe gestern, 18.05.2020, über dem 50 Tages Durchschnitt schließen können, auch die Kursgewinne der letzten Tage im Energie-Sektor, insbesondere Crude Öl und Ethanol, sollten sich positiv auf den Zucker-Preis auswirken. Für sie sei damit die Bodenbildung abgeschlossen und der Weg nach oben frei.