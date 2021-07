Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

303,90 EUR -0,91% (16.07.2021, 09:37)



NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

361,97 USD +1,45% (16.07.2021, 22:00)



ISIN Zoom Video Communications-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Deutschland Zoom Video Communications-Aktie:

5ZM



NASDAQ-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol Deutschland: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (19.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Zoom Video Communications (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol Deutschland: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) unter die Lupe.Der Videokonferenzdienst wolle sich mit seinem bisher größten Zukauf breiter aufstellen. Für 14,7 Mrd. USD wolle Zoom Video Communications nach eigenen Angaben das US-Unternehmen den Cloud-Softwareanbieter für Kundenkommunikation Five9 in einem mit eigenen Aktien finanzierten Deal kaufen. Das Five9-Management stehe hinter dem Deal.Vor Kurzem habe sich Zoom Video Communications bereits mit einem kleinen Zukauf verstärkt. Mit dem Kauf eines Start-ups aus Karlsruhe integriere das Unternehmen eine Übersetzungsfunktion in seinen Videokonferenz-Dienst. Mit der Firma Kites (Karlsruhe Information Technology Solutions) komme ein Team aus zwölf Experten an Bord, habe Zoom Video Communications Ende Juni mitgeteilt. Ein Kaufpreis sei nicht genannt worden.Nach der unglaublichen Rally der Zoom Video Communications-Aktie bis Ende 2020 habe eine massive Korrektur eingesetzt, die im Mai dieses Jahres ihr Ende gefunden habe. Seitdem habe sich die Zoom Video Communications-Aktie wieder erholen können. Das Papier sei aber immer noch extrem teuer. "Der Aktionär" sehe hier keinen Handlungsbedarf, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie: