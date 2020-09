Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

343,00 EUR +25,64% (01.09.2020, 12:22)



NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

325,10 USD +8,63% (31.08.2020, 22:00)



ISIN Zoom Video Communications-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

5ZM



NASDAQ-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (01.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) unter die Lupe.Der Videokonferenz-Anbieter habe im abgelaufen Quartal zweifellos von der Corona-Krise profitiert. Dank starker Zahlen steige die Zoom Video Communications-Aktie am Dienstag vorbörslich auf ein neues Allzeithoch. Trotz eines Datenskandals im April, habe das US-Unternehmen ein deutliches Umsatzwachstum verzeichnet. Auch für das Gesamtjahr sei Zoom positiv gestimmt.Trotz des neuen Allzeithochs und starker Quartalszahlen bleibe "Der Aktionär" skeptisch. Durch den Anstieg auf das neue Allzeithoch bei 344 Euro habe sich die Bewertung nochmals erhöht. Inzwischen komme Zoom Video Communications auf ein 2021er-KUV von 42. Sollte das US-Unternehmen international weiter expandieren und die ambitionierten Wachstumsziele verwirklichen, dürfte die Zoom Video Communications-Aktie weiter zulegen.Die Zoom Video Communications-Aktie bleibe nur etwas für mutige Trader. Konservative Anleger sollten hingegen auf die Branchenschwergewichte Microsoft (Teams) oder Alphabet (Google Hangouts Meet) setzen, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie: