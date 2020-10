Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie:



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (26.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareunternehmens Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) unter die Lupe.Der Videokonferenz-Dienst habe seit heute seine End-zu-End-Verschlüsselung E2EE vorgestellt, die ab sofort den Kunden zur Verfügung stehe. Das dürfte einige Bedenken bei Nutzern und Aufsichtsbehörden zerstreuen. Die Aktie stemme sich gegen Verluste.Kaum ein US-amerikanisches Unternehmen habe sich in der Covid-19-Krise so gut geschlagen wie Zoom. Auch die Diskussion um Sicherheit und Transparenz sei immer wieder in den Hintergrund getreten, der Videokonferenz-Dienst besteche durch die Einfachheit der Anwendung. Der Aktienkurs notiere nahe dem Allzeithoch.Zoom habe vor einiger Zeit zugesichert, etwa bei den Einstellmöglichkeiten des Daten-Routings sowie bei der Verschlüsselung nachzubessern. Der E2EE-Standard von Zoom auf Basis eines 256-bit AES-GCM gewährleiste jetzt die von vielen Kunden geforderte Verschlüsselung, so dass nicht einmal der Zoom-Server die Zugangsmöglichkeit für die Entschlüsselung in einem aktiven Meeting erhalten könne.DER AKTIONÄR findet die neuesten Innovationen zur Verschlüsselung lobenswert. Der Softwareanbieter stärke die Kundenbasis und biete mehr Sicherheit und Flexibilität in der Nutzung der Softwareprodukte. Aufgrund der ambitionierten Bewertung (2021er-KUV liegt bei 60) bleibt DER AKTIONÄR bezüglich der Zoom-Aktie dennoch skeptisch und empfiehlt Anlegern die Aktie weiterhin zu meiden, so Adam Maliszewski von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link