Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

249,45 EUR +1,65% (01.09.2021, 17:29)



NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

295,25 USD +1,99% (01.09.2021, 17:16)



ISIN Zoom Video Communications-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

5ZM



NASDAQ-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (01.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Zoom Video Communications (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) unter die Lupe.Cathie Wood habe den gestrigen Kurssturz bei Zoom Video Communications zum massiven Ausbau ihrer Position genutzt. Laut Medienberichten habe die Gründerin der Investmentgesellschaft Ark Invest am Dienstag Zoom Video Communications-Aktien im Wert von mehreren Millionen Dollar eingesammelt.Wie CNBC berichte, habe Wood am Dienstag 157.000 Aktien von Zoom Video in den Flaggschiff-ETF Ark Innovation und weitere 36.000 Zoom Video Communications-Aktien in den Ark Next Generation ETF aufgenommen. Dies gehe aus dem täglichen Aktivitätsprotoll der Investmentgesellschaft Ark Invest hervor. Wie viel Wood je Aktie letztlich genau gezahlt habe, sei allerdings unklar geblieben. Auf Basis des gestrigen Schlusskurses würden sich die Käufe auf ein Volumen von 56 Mio. USD summieren.Bereits im Juli habe Woods gesagt, dass es ein "Fehler" wäre, Aktien von Corona-Profiteuren wie Zoom Video Communications und Roku zu verkaufen, wenn die Corona-Krise nachlasse. Am Dienstag bekräftigte die Investorin ihre Haltung erneut: "Wir glauben, dass die Coronavirus-Krise die Welt dramatisch und dauerhaft verändert hat, und wenn Verbraucher und Unternehmen schneller, billiger, besser, produktiver und kreativer werden, kehren sie nicht in die alte Welt zurück", habe Wood in der CNBC-Sendung Closing Bell gesagt.Der Kurssturz bei Zoom Video Communications sei nicht von ungefähr gekommen: Anfang der Woche habe das US-Unternehmen mit seinem jüngsten Quartalsbericht nicht vollständig überzeugen können. Aus Sicht des "Aktionärs" gehöre die Zoom Video Communications-Aktie derzeit nur auf die Watchlist, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie: