Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

412,00 EUR 0,00% (02.10.2020, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

482,23 USD -0,16% (02.10.2020, 22:00)



ISIN Zoom Video Communications-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

5ZM



NASDAQ-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (04.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) unter die Lupe.Das Papier des Videokonferenz-Software-Anbieters gehört zu den größten Profiteuren der weltweiten Corona-Krise. Seit Jahresbeginn sei der Kurs um mehr als 600% nach oben geschossen. Die Covid-19-Infektion von US-Präsident Donald Trump könnte das Unternehmen nun einmal mehr in den Fokus rücken.Nach dem positiven Corona-Test müsse Trump für mindestens zwei Wochen in Quarantäne und auf persönliche öffentliche Auftritte verzichten. Dessen ungeachtet sei der Wahlkampf vor der US-Präsidentschaftswahl am 3. November längst in der heißen Phase und könnte nun zu einem überwiegend virtuellen Spektakel werden. Denkbar wäre z.B., dass wichtige Veranstaltungen wie die beiden TV-Duelle zwischen den Kandidaten Trump und Biden am 15. und 22. Oktober sowie die Ernennung von Amy Coney Barrett zu Richterin am Obersten Gerichtshof als virtuelle Events abgehalten würden - beispielsweise über den Videokonferenz-Dienst Zoom. Auch klassische Wahlkampf-Veranstaltungen könnten auf diesem Weg stattfinden.Die Zoom Video Communications-Aktie sei daraufhin am Freitag zum US-Handelsstart um knapp 5% bis in den Bereich von 507 USD gesprungen. Die Hoffnung auf eine zentrale Rolle des Unternehmens im US-Wahlkampf habe jedoch nur kurz gewährt: Im Tagesverlauf habe sie die Gewinne fast komplett wieder abgeben müssen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie: