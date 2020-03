Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (07.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) unter die Lupe.Der US-amerikanische Anbieter von Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings sei erst im April 2019 an die Börse gegangen. Der Emissionspreis habe bei 35 USD gelegen und mittlerweile habe die Aktie innerhalb von nur zehn Monaten mehr als 200% zugelegt.Die Zoom Video Communications-Aktie werde mit einem 2020er-KGV von 847 und einem 2021er-KGV von 284 sowie einem 2020er-EV/Sales-Verhältnis von 33 und einem 2021er-EV/Sales-Verhältnis von 37 bewertet. Damit weise das Papier trotz des starken Wachstums eine sehr luftige Bewertung auf. Viel Zukunftsfantasie sollte bereits in der Aktie eingepreist sein.Zoom Video Communications habe am Donnerstag seine Ergebnisse zum abgelaufenen Quartal vorgelegt und die Analystenerwartungen klar übertroffen. Die Aktionäre hätten euphorisch auf die Quartalsergebnisse reagiert. Die Zoom Video Communications-Aktie sei sehr hoch bewertet und weise somit ein erhöhtes Rückschlagspotenzial aus. Interessierte Anleger könnten das Papier des Cloud-Anbieters auf ihre Watchlist setzen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.03.2020)Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie: