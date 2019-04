Es sei zunehmend davon auszugehen, dass die expansivere Haltung der führenden Notenbanken und die sich abzeichnende Stabilisierung der chinesischen Konjunktur eine weiche Landung in den USA und ein wieder stärkeres Wirtschaftswachstum in anderen Ländern möglich machen könnten.



Vor zwei Wochen hätten die guten chinesischen Einkaufsmanagerindexdaten (PMI) einen neuen Aufschwung risikoreicher Titel ausgelöst. Die Handels- und Automobilabsatzzahlen von letzter Woche würden zwar für eine noch immer zurückhaltende Binnennachfrage sprechen, doch beim Economic Surprise Index der Citigroup sei China jetzt eines der wenigen Länder mit einem positiven Wert. Und als der Internationale Währungsfonds jüngst seine neuen BIP-Prognosen für 2019 vorgelegt habe, sei China die einzige große Volkswirtschaft gewesen, deren Wachstumsausblick nach oben revidiert worden sei, auf 6,3 Prozent. Zugleich hätten sich US-Regierungsvertreter optimistisch bezüglich einer für beide Seiten akzeptablen Vereinbarung zum Außenhandel und geistigen Eigentums geäußert.



und weniger Erfreuliches



Doch die neuen Risiken für Europa hätten die Kursrally letzte Woche zum Stillstand gebracht. Diesmal seien es aber nicht die üblichen Verdächtigen gewesen, weder der Brexit oder Italien noch die Wahlerfolge der Populisten oder die Nachfolgeregelungen für Mario Draghi. Auch nicht Angela Merkel, kein katalanischer Separatismus und keine Gelbwestenproteste in Frankreich.



Es sei die Wiederkehr einer 15 Jahre alten Beschwerde der USA über europäische Airbus-Subventionen, mit neuer Vehemenz, gewesen. Die USA hätten die Welthandelsorganisation mit der Aussage zitiert, die Subventionen hätten "negative Auswirkungen auf die USA" gehabt - und hätten Importzölle auf europäische Güter im Wert von 11 Milliarden US-Dollar angedroht, sollten die Subventionen beibehalten werden.



Dies sei eigentlich keine große Sache, wenn man nicht gerade mit Käse, Wein oder Skianzügen handele - abgesehen von Flugzeugen und Motorrädern würden sich auch diese Produkte auf der Liste betroffener Waren finden. Doch die Europäische Union habe das Thema aufgebauscht, indem sie über Vergeltungszölle gesprochen habe. Und es könnte tatsächlich noch größer werden, wenn sich im sogenannten Section-232-Bericht des US-Handelsministeriums über Automobilimporte ein Hinweis darauf finde, dass europäische Autobauteile ein Sicherheitsrisiko für die USA darstellen würden. Der Bericht sei dem Weißen Haus im Februar vorgelegt, aber noch nicht veröffentlicht worden.



Dies würde Zöllen Tür und Tor öffnen. Ein 25-prozentiger Zoll auf europäische Autos und Automobilteile hätte sofort weltweite wirtschaftliche Folgen. Die Kosten der Automobilhersteller könnten um acht Prozent steigen - und der damit einhergehende Nachfrageschock könnte das Weltwirtschaftswachstum um bis zu einem halben Prozentpunkt schwächen.



Selbst ein komplett ungeordneter Brexit würde kaum einen derartigen Schaden anrichten.



Breche der Sturm los?



Nein, das würden die Experten von Neuberger Berman nicht erwarten. Das Asset Allocation Committee von Neuberger Berman bleibe bei einer leichten Übergewichtung Europas. Es gehe davon aus, dass die Fortschritte in China letztlich auch anderen Exportnationen wie Deutschland und Italien helfen würden. Die EU-Minister hätten der Europäischen Kommission gerade grünes Licht für Handelsgespräche mit den USA gegeben. Vielleicht komme es dann auch zu einer verbalen Abrüstung.



Dennoch sollten Anleger vor Risiken und Volatilität gewarnt werden. Auf die Frage, welche politischen Risiken die größten seien, stehe jetzt der Handelskonflikt der US-Administration und dem europäischen Automobilsektor weit oben. Der Konflikt mit China sei dafür in den Hintergrund gerückt. Weitere Marktrisiken seien außerdem schwache Unternehmensgewinne im ersten Quartal, neue enttäuschende Zahlen aus China oder anderen Ländern und die allgemeine Nervosität zum Ende eines Konjunkturzyklus. (17.04.2019/ac/a/m)





New York (www.aktiencheck.de) - Im vergangenen Jahr machten sich Anleger noch Sorgen wegen des Handelskonflikts zwischen den USA und China, so die Experten von Neuberger Berman.Jetzt rücke Europa zunehmend in den Fokus der Aufmerksamkeit: US-Zölle auf den europäischen Automobilsektor könnten mehr Schaden anrichten, als ein komplett ungeordneter Brexit.In seinem neuen Marktkommentar erkläre Erik Knutzen, Chief Investment Officer Multi-Asset Class bei Neuberger Berman, welche Auswirkungen ein eskalierender Zollkrieg zwischen den USA und Europa auf das globale Wirtschaftswachstum haben könnte. Die Einführung eines 25-prozentigen Zolls auf europäische Autos ließe die Kosten der Hersteller steigen und der damit einhergehende Nachfrageschock könnte das gesamte Weltwirtschaftswachstum schwächen.Sturmwarnungen über dem Atlantik: Zollkonflikt zwischen USA und Europa drohe zu eskalieren- Ängste um Zollkonflikt zwischen USA und Europa würden steigen- Im Mittelpunkt stehet Europas Automobilindustrie: US-Zölle könnten Weltwirtschaftswachstum um bis zu einem halben Prozentpunkt schwächenObwohl nicht alle Risiken, die es auf die Titelseiten der Zeitungen schaffen würden, tatsächlich Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum und die Inflation hätten, komme es bisweilen vor, dass ein weltpolitisches Thema die Märkte ernsthaft bedrohe. 2018 sei dies vor allem der eskalierende Handelskonflikt zwischen den USA und China gewesen, der gleichzeitig mit einem Abschwung in China zusammengefallen sei.Dieser Handelskonflikt scheine sich momentan zu beruhigen. Doch es sei zu befürchten, dass Europa und der riesige global vernetzte Automobilsektor zum nächsten Ziel der Trump’schen Handelspolitik werden könnten. Diese Befürchtungen hätten sich letzte Woche verfestigt und über dem Atlantik könnte sich jetzt ein Sturm zusammenbrauen.Erfreuliches