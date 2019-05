Dem Vernehmen nach habe der amerikanische Handelsbeauftragte und - beim Thema China - langjährige Agitator Robert Lighthizer an der Spitze derer gestanden, die von China eine gesetzliche Grundlage für Zugeständnisse bei der Handelspolitik verlangt hätten. Eine neue Vereinbarung sei dann leichter durchzusetzen und würde mit höherer Wahrscheinlichkeit die aktuelle US-Administration überdauern. Es möge schon einige Fortschritte auf dem Weg dorthin gegeben haben, doch wie es scheine, habe Präsident Xi Jinping am Ende selbst den Rückzieher gemacht.



Etwas Kompromissbereitschaft auf beiden Seiten hätte den Ausverkauf an den Aktienmärkten sicherlich gestoppt und eine Erleichterungsrally ausgelöst, wenn die Vereinbarung in Kraft getreten wäre. Doch jetzt hätten beide Seiten kaum Möglichkeiten zu einer gesichtswahrenden Lösung.



Die Zollerhöhungen würden bisher jedoch nicht ein Ende der Verhandlungen bedeuten. Noch immer bestehe Hoffnung auf eine Einigung, auch wenn man sie für sehr unwahrscheinlich halte. Beide Seiten könnten Kompromissbereitschaft signalisieren. Doch dies werde mehr als nur ein paar Tage dauern und die Zölle würden vermutlich auch vorher angehoben.



Für Investoren bedeute das weitere Wochen und Monate der Unsicherheit bei einem Thema, das sie gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt hätten. "Verkaufe bei Gerüchten, und kaufe bei Fakten", schien letzten Freitag die Devise zu sein, so die Experten von Neuberger Berman. Am Ende wäre es aber nicht überraschend, wenn mindestens die Hälfte der Aktiengewinne aus den ersten vier Monaten dieses Jahres wieder verloren ginge. Dann hätte der S&P 500 sich wirklich korrigiert.



Auch an den Kreditmärkten werde man dies spüren. Aufgrund ihrer Bewertungen würden die Experten von Neuberger Berman sie aber für weniger anfällig halten. Gründe dafür seien die recht ordentlichen Unternehmensgewinne im ersten Quartal und die entsprechend besseren Fundamentaldaten sowie die bessere Markttechnik und Liquidität seit dem großen Ausverkauf im Dezember.



Und doch könne alles noch schlimmer kommen: Die USA würden Zölle auf alle anderen Importe aus China ausbreiten, sodass sich das betroffene Gütervolumen mehr als verdoppeln würde. Dieser Prozess werde ein bis zwei Monate dauern. Die Experten von Neuberger Berman würden glauben, dass die Verhandlungsteams bis dahin im Gespräch bleiben würden. China habe prompt reagiert und Zölle auf US-Produkte im Wert von 60 Milliarden Dollar angekündigt.



Wenn die neuen Zölle eingeführt seien, würden amerikanische Verbraucher die Folgen in Form höherer Preise spüren. Vermutlich werde der Verbraucherpreisindex dann moderat steigen, wobei sich die ersten Zölle vor allem auf Investitionsgüter und Zwischenprodukte konzentriert hätten. Lassen Sie uns nicht vergessen, dass - völlig unabhängig von China - in den nächsten Tagen die große Entscheidung über Automobilzölle nach Section 232 ansteht, so die Experten von Neuberger Berman. Schlechte Nachrichten bei auch nur einem der beiden Themen könnten das Wirtschaftswachstum einbrechen lassen.



Dies ist zwar nicht unser Hauptszenario, so die Experten von Neuberger Berman. Denn zweifellos sei es für alle am besten, sich am Ende auf eine dauerhafte Regelung zu einigen. Der Sommer werde nicht einfach werden. Investoren hätten aber die Chance, günstig bewertete Titel zu finden - was dringend nötig sei. (Ausgabe vom 16.05.2019) (17.05.2019/ac/a/m)







New York (www.aktiencheck.de) - Brad Tank, Chief Investment Officer Fixed Income bei Neuberger Berman, erklärt, welche Auswirkungen ein eskalierender Zollkonflikt zwischen den USA und China auf die Märkte haben könnte.In den vergangenen Wochen sei die Hoffnung gewachsen, dass sich die USA und China im Handelsstreit einigen würden. Gleichzeitig sei klar gewesen, dass ein Scheitern der Handelsgespräche 2019 die einzige echte Bedrohung für die Weltwirtschaft sein würde.Vergangene Woche schien es dann wirklich so weit zu sein, so die Experten von Neuberger Berman. Falls China nicht zu weiteren Zugeständnissen bereit sei, habe Präsident Trump gedroht, würde er die Zölle auf chinesische Güter im Wert von 200 Milliarden US-Dollar ausweiten. Letzten Freitag habe China die Deadline für Zugeständnisse dann ablaufen lassen.Sei der Deal damit geplatzt? Und wenn ja, wie schlimm seien die Folgen für risikoreiche Assets?Selbst als letzte Woche auf dem jährlichen Investment Leaders Summit die Chief Investment Officers befragt worden seien, habe nicht einer von ihnen mit einer Rezession in den nächsten zwölf Monaten gerechnet - und niemand habe geglaubt, dass die Inflation bei einem möglichen Abschwung eine Rolle spielen könnte. Vermutlich hätten die CIOs Recht. Aber diese Umfragen hätten stark daran erinnert, inwieweit ein wachstumshemmender, inflationär wirkender Handelskrieg von allen Radarschirmen verschwunden sei. Mitte letzter Woche sei es dann recht sicher gewesen, dass die Deadline am Freitag verstreichen würde und die Zölle angehoben würden. Wenn die Gerüchte wirklich stimmen würden, sei der Verhandlungsabbruch durch einen grundsätzlichen und schwierigen Streitpunkt ausgelöst worden.