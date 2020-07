Tradegate-Aktienkurs Zoetis-Aktie:

123,12 EUR -1,72% (16.07.2020, 13:17)



NYSE-Aktienkurs Zoetis-Aktie:

142,92 USD +1,79% (15.07.2020, 22:10)



ISIN Zoetis-Aktie:

US98978V1035



WKN Zoetis-Aktie:

A1KBYX



Ticker-Symbol Zoetis-Aktie:

ZOE



NYSE-Symbol Zoetis-Aktie:

ZTS



Kurzprofil Zoetis Inc.:



Zoetis (ISIN: US98978V1035, WKN: A1KBYX, Ticker-Symbol: ZOE, NYSE-Symbol: ZTS) ist ein weltweit agierendes Tiergesundheitsunternehmen, das sich der Aufgabe widmet, die Herausforderungen seiner Kunden auf immer bessere Weise zu lösen. Mit seiner 60-jährigen Expertise bietet Zoetis hochwertige Arzneimittel und Impfstoffe an, die durch Diagnostika und durch Dienstleistungen unterstützt werden. Zoetis strebt danach, konkrete Lösungen für die individuellen Herausforderungen derer, die Tiere aufziehen und versorgen, zu entwickeln. (16.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Zoetis: Cytopoint sorgt für Aufsehen - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in einer aktuellen Veröffentlichung Zoetis Inc. (ISIN: US98978V1035, WKN: A1KBYX, Ticker-Symbol: ZOE, NYSE-Symbol: ZTS) unter die Lupe.Obwohl das Coronavirus derzeit vor allem die Humanmedizin und das Thema Impfstoffe in den Fokus rücke, biete das Feld der Tiergesundheit nach Ansicht der Experten von NN Investment Partners eine rezessionsbeständige Anlagealternative mit Zukunft. Der globale Markt für Tiergesundheit werde auf rund 34 Mrd. Dollar geschätzt, bei einer Wachstumsrate zwischen vier und sechs Prozent pro Jahr. Rund 40 Prozent davon würden auf Haustiere entfallen. Hier seien die Margen vergleichsweise hoch, was auch an der hohen Zahlungsbereitschaft der Heimtierbesitzer liege. Der größere Markt seien aber Nutztiere. Hier seien die Renditen niedriger, aber die Gewinne aus der Behandlung von Kühen, Schweinen und Schafen stetiger.Ein Vorteil bei Investments in die Tiergesundheit sei auch die geringe Konkurrenz durch Anbieter von Nachahmerpräparaten, was mit strukturellen Besonderheiten des Marktes zu tun habe. Außerdem würden regelmäßige Vorsorgeleistungen für die Vierbeiner ein wichtiges Zukunftsgeschäft. Dominiert werde der Markt von vier Anbietern: Zoetis, Elanco, Boehringer Ingelheim und Merck, wobei vor allem die beiden Erstgenannten für Anleger die Möglichkeit eines "pure play" bieten würden. Das auf monoklonalen Antikörpern basierende Mittel Cytopoint von Zoetis sorge derzeit in der Branche für Aufsehen, da es als neues Wundermittel gegen Juckreiz bei Hunden mit atopischer Dermatitis gelte. Das Mittel, das 2016 auf den Markt gekommen sei, habe Zoetis im vergangenen Jahr Umsätze von mehr als 100 Mio. Dollar eingebracht.Die Zoetis-Aktie ist sicherlich schon gut gelaufen, wegen der Krisenbeständigkeit dürfte der Aufwärtstrend aber anhalten, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 28/2020)Börsenplätze Zoetis-Aktie: