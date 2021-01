Bonn (www.aktiencheck.de) - Weniger beachtet als andere Industriemetalle kletterte auch der Preis für Zinn auf den höchsten Stand seit Mitte 2014, so Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden von Postbank Research.



Das an der Londoner Metallbörse (LME) gehandelte Metall habe dabei gerade in jüngster Zeit den Vorwärtsgang eingelegt, da es nun zwölf Wochen hintereinander einen Wochengewinn habe aufweisen können. Auch bei Zinn würden die Befürchtungen, dass es zu einem Angebotsdefizit kommen könnte, eine Rolle spielen. An der LME seien die Lagerbestände in die Nähe der Allzeittiefstände von 1989 gefallen; hinzu kämen aktuell in den weltweit größten Förderländern China und Indonesien logistische Probleme, welche Produktion und Distribution des Zinns beeinträchtigen würden.



Gleichzeitig würden viele Marktbeobachter vermuten, dass die Nachfrage nach Zinn weiter zunehmen werde. Das silberweiß glänzende Metall werde insbesondere bei der Herstellung elektronischer Bauteile, zum Löten und zur Herstellung von Weißblech benötigt. Trotz der jüngsten Zugewinne werde Zinn an der LME aktuell noch 30 Prozent unter dem Allzeithoch von Mitte 2011 gehandelt. Sollte die Verarbeitende Industrie der Pandemie zum Trotz weiter unter Volldampf laufen, dürfte auch für die Zinnpreise weiteres Potenzial bestehen. (27.01.2021/ac/a/m)





