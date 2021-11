Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Zillow Group Inc.:



Zillow Group, Inc. (ISIN: US98954M1018, WKN: A14NX6, Ticker-Symbol: 0ZG, NASDAQ-Symbol: ZG) besitzt und betreibt ein Portfolio von Immobilien- und wohnungsbezogenen Marken auf Mobiltelefonen und im Internet. Die Marken des Unternehmens konzentrieren sich auf alle Phasen des Lebenszyklus eines Eigenheims: Mieten, Kaufen, Verkaufen und Finanzieren. Das Unternehmen stellt Verbrauchern auch Daten zur Verfügung, die sie in der Umgebung von Häusern finden können, und verbindet sie mit den lokalen Fachleuten, um ihnen zu helfen.



Das Portfolio der Verbrauchermarken des Unternehmens umfasst die Immobilien- und Mietmarktplätze Zillow, Trulia, StreetEasy, HotPads, Naked Apartments und RealEstate.com. Darüber hinaus bietet die Zillow Group ein umfassendes Angebot an Marketing-Software und Technologielösungen zur Unterstützung von Immobilien-, Miet- und Hypothekenfachleuten. Das Unternehmen betreibt eine Reihe von Geschäftsmarken für Immobilien-, Miet- und Hypothekenfachleute, darunter Mortech, dotloop und Bridge Interactive. (04.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zillow-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Zillow Group Inc. (ISIN: US98954M1018, WKN: A14NX6, Ticker-Symbol: 0ZG, NASDAQ-Symbol: ZG) unter die Lupe.Nun schwinde selbst bei der Star-Investorin Cathie Wood die Hoffnung, dass Zillow das Ruder noch einmal herumgerissen bekomme. Drei Fonds hätten einen erheblichen Teil ihrer Position an dem Unternehmen verkauft. Nach den heftigen Abverkäufen in den letzten Tagen starte die Aktie am Donnerstag mit einem Plus.Insgesamt hätten die drei Fonds Ark Innovation, Ark Next Generation Internet und Ark Fintech Innovation 3,9 Millionen Aktien auf den Markt geworfen. Alleine der Flaggschiff-Fonds Ark Innovation habe sich von 2,8 Millionen Papieren getrennt, was rund 40 Prozent seiner Position an Zillow entspreche.Der Schritt sei durchaus überraschend, schließlich habe der Fonds erst am Dienstag weitere 288.813 Aktien des Immobilien-Unternehmens gekauft.Zillows Ankündigung, das Geschäft mit dem An- und Weiterverkauf von Häusern einzustellen, habe den Kurs der Papiere am Dienstag um 25 Prozent einbrechen lassen. Jedoch habe alleine dieser Geschäftsbereich in Q3 Verluste in Höhe von 380 Mio. Dollar angehäuft.Die Zillow-Aktie notiere am Donnerstag rund sechs Prozent im Plus.Ganz aufgeben scheine Cathie Wood das Investment noch nicht zu wollen. Alleine die Position des Ark Innovation-Fonds sei auf Basis des Schlusskurses vom Mittwoch noch rund 250 Mio. Dollar schwer.Ein Wiedereinstieg, nachdem die Empfehlung gestern ausgestoppt wurde, drängt sich für den AKTIONÄR aktuell jedoch nicht auf, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 04.11.2021)