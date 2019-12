"Zerstörerische Innovation" eröffnet neue Perspektiven

Das japanische Unternehmen Fanuc verfüge über eine Börsenkapitalisierung von 34 Milliarden Euro und stehe sinnbildlich für diese 4. industrielle Revolution, die in den Bereichen Daten, Robotertechnik und künstliche Intelligenz (KI) stattfinde und so disruptiv wie kaum eine zuvor sein könnte. Selbst in Ländern, in denen Roboter weniger verbreitet seien als in Japan, werde die komplett vernetzte, vor Daten strotzende Fabrik 4.0 die Arbeitsorganisation und damit auch die Beziehungen zwischen Menschen und Maschine von Grund auf verändern. Irgendwann müsse man lernen, mit dem Aufschwung der Automatisierung zurechtzukommen (der Industrierobotersektor habe laut International Federation of Robotics im Jahr 2018 einen Umsatz von 15,5 Mrd. USD verzeichnet). Manche würden glauben, dass zu viele Roboter des Roboters Tod seien. Man denke nur an Elon Musk, der, weil er die "Überrobotisierung" für die Verspätungen beim Bau des Model 3, der E-Limousine von Tesla, verantwortlich gemacht habe, Massen von Arbeitern zu Hilfe gerufen habe, um die Produktion aufrechtzuerhalten.



Die Experten von La Financière de l'Échiquier hüten sich davor, blind auf die positiven Kräfte der Technologie in den Diensten des Menschen zu vertrauen, sind aber sture Optimisten und halten diese Revolution für ein unerforschtes Gebiet voller Chancen. Zu den Champions dieser Revolution 4.0 würden die Unternehmen gehören, die in der Lage seien, die Kräfte beider Seiten - Mensch und Roboter - zu vereinen und diese beiden komplementären Quellen der Wertschöpfung zu nutzen.



Intuitive Surgical sei das perfekte Beispiel dafür. Die Geräte dieses Weltmarktführers bei Chirurgie-Robotern würden von Chirurgen gesteuert, deren Fähigkeiten dank KI- und Virtual-Reality-Modulen sowie vierarmigen Hochleistungsrobotern gewaltig gesteigert würden. Diese Komplementarität gewährleiste besseren Service, verkürze die Erholungszeit der Patienten und verschaffe der Gesundheitseinrichtung, die in diese Technologien investiere, einen entscheidenden finanziellen und wirtschaftlichen Vorteil.



Wie bei früheren Revolutionen eröffne die "zerstörerische Innovation" neue Perspektiven. Und zu guter Letzt lerne man allmählich, mit seinen "künstlichen" Kollegen in gutem Einvernehmen zusammenzuarbeiten. (Ausgabe Dezember 2019) (11.12.2019/ac/a/m)







Am Fuße des Fuji, in der Nähe des Yamanaka-Sees, stehen in einer Fabrik inmitten eines Lärchen- und Pinienwaldes Tausende von kleinen gelben Robotern und produzieren Tag und Nacht andere Roboter. Bevor die menschlichen Arbeitnehmer im Werk Oshino nach der Schicht nach Hause fahren, schalten sie das Licht aus, denn ihre kleinen gelben Kollegen können darauf verzichten, so Olivier de Berranger und Rolando Grandi von La Financière de l'Échiquier.In den 4.0-Fabriken von Fanuc würden 4.000 Roboter jedes Jahr 70.000 neue Roboter herstellen. Vor vier Jahren seien die Experten von ihrem Besuch am Sitz des Weltmarktführers für Industrieroboter fasziniert gewesen. Auch im Winter vergangenen Jahres seien sie aus dem Staunen nicht herausgekommen, als sie zum zweiten Mal das 1956 von Dr. Inaba gegründete Unternehmen besucht hätten. 60 Jahre und 500.000 Roboter später gebe Fanuc - das Unternehmen beschäftige weltweit nach wie vor 10.000 Menschen - im Bereich der industriellen Automatisierungssysteme den Ton an und beliefere z. B. sowohl den Elektroautopionier Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) als auch den Luxusgüterhersteller LVMH (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) (Uhren der Marke Bulgari).