Was bedeute dies für Investoren? Schon jetzt werde deutlich, dass die Bewertungen von Risikoanlagen günstiger geworden seien. Sowohl das Kurs/Gewinn-Verhältnis als auch die Risikoaufschläge für Unternehmensanleihen (zwei relevante Bewertungskriterien für Aktien und Anleihen) seien gegenwärtig auf einem Niveau, das historisch betrachtet günstig erscheine. Das Risiko bei Investitionen in Aktien und Anleihen werde damit zunehmend asymmetrisch: Die erfolgten Rückgänge würden die Chancen auf eine Erholung erhöhen.



Allerdings lägen die Bewertungen noch deutlich über dem Niveau, das an den Märkten während der globalen Finanzkrise in den Jahren 2008 und 2009 zu finden gewesen sei. Die Experten würden daher zunächst auf Indikatoren warten, die ihr Basisszenario stützen würden, bevor sie die Allokation für Aktien und Anleihen wieder erhöhen würden. Sie würden geduldig bleiben, bis sich die Stabilisierung bestätige.



In einigen von ihnen bevorzugten Marktsegmenten und Branchen würden die Experten zunehmend Chancen sehen, da der Ausverkauf bisher undifferenziert erfolgt sei. Insbesondere Aktien aus den Bereichen IT und Gesundheit böten ein attraktives Risiko/Rendite-Profil, während an den europäischen Anleihemärkten die Risikoprämien allmählich attraktiv würden. (19.03.2020/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Entsprechend unserer Szenarioanalyse wird das globale Wachstum und das in den G10-Staaten in diesem Jahr wahrscheinlich zumindest stagnieren, wenn nicht gar im negativen Bereich liegen, so Daniel Kerbach, Chief Investment Officer, bei Merck Finck.Allerdings würden die Experten den Einbruch immer noch als vorübergehend betrachten, mit einer signifikanten Erholung im dritten und vierten Quartal. Die fiskalische und geldpolitische Unterstützung sowie ein sehr niedriger Ölpreis würden sich positiv auswirken.