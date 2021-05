Nicht mehr eine schwache Nachfrage belaste die Unternehmen, sondern die Verfügbarkeit von Vorprodukten aus allen möglichen Bereichen. Besonders knapp seien zurzeit Halbleiter. Auch Produkte der chemischen Industrie wie Schaumstoffe für Autositze und andere transparente Kunststoffe oder Schmierstoffe seien gefragt. Die Nachfrage nach Schiffscontainern übersteige das Angebot deutlich. Das Geschäftsklima in der Industrie könnte aufgrund der schwierigen Versorgungslage mit Vorprodukten und begrenzten Logistikkapazitäten etwas sinken. Zunehmend stehe die deutsche Konjunktur jedoch wieder auf mehreren Beinen. Das gesamte Geschäftsklima sollte dies mit einem Anstieg bestätigen.



Die Berichtswoche nehme aber mit der Veröffentlichung der detaillierten deutschen BIP-Zahlen nochmal Bezug auf das rabenschwarze erste Quartal, in dem die Wirtschaftsleistung um 1,7% gegenüber den drei Monaten zuvor eingebrochen sei. Die wieder höheren Mehrwertsteuersätze und die Pandemie hätten die privaten Haushalte gebeutelt. Kaltes Winterwetter und Vorzieheffekte in den Dezember aufgrund der Mehrwertsteuer hätten zu niedrigeren Bauausgaben geführt. Nur wenig Unterstützung sei auch wegen des Brexit vom Außenhandel gekommen. Zunehmende Impfungen und die Öffnungen würden allerdings jetzt Appetit auf das Frühjahrsquartal machen, auch wenn die positiven Effekte nur langsam wirksam würden und sich nur in der Hälfte des Zeitraums auswirken würden. Damit entstehe jedoch ein positiver Grundtenor für das dritte Vierteljahr. Unsere Wachstumsprognose für 2021 von 3,4% ist aus jetziger Sicht auf jeden Fall zu erreichen, so die Analysten der Helaba.



In den anderen großen Volkswirtschaften der Eurozone seien ähnliche Entwicklungen zu beobachten. In Frankreich habe am 19. Mai eine weitere Etappe des "Déconfinement" begonnen. Da die zumindest im Außenbereich wieder geöffneten Restaurants, die Kulturstätten und der Tourismus dort eine größere wirtschaftliche Bedeutung aufweisen als hierzulande, werden die positiven Effekte entsprechend höher ausfallen, so die Analysten der Helaba. Auch in Italien seien weitere Normalisierungsschritte angekündigt worden. Erste kleinere Freudensprünge dürften bereits im Konsumklima der Eurozone zu erkennen sein, ähnlich wie bei dem deutschen Pendant des GfK. (21.05.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Seit Mitte Mai werden zunehmend Öffnungsschritte in Deutschland umgesetzt, so Dr. Stefan Mütze von der Helaba.Hiervon würden vor allem der Einzelhandel, die Hotellerie und Gastronomie sowie Kultureinrichtungen profitieren. Touristische Destinationen könnten wieder angesteuert werden. Dies werde die Stimmung in den betroffenen Unternehmen deutlich heben und sich beim ifo-Geschäftsklima für Mai positiv bei Erwartungen und Lage niederschlagen. Bislang sei der konjunkturelle Treiber die Industrie gewesen, die weltweit im Boom sei. In Deutschland habe der Einkaufsmanagerindex im März einen historischen Spitzenwert von 66,6 Punkten erreicht. Im Mai habe er mit 64 Punkten etwas niedriger gewesen.