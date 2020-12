Höchste Bruttostundenverdienste in IT- und naturwissenschaftlichen Berufen



Die Verdienstunterschiede zwischen den Berufssektoren der Gesamtwirtschaft spiegeln sich auch bei den Leiharbeiterjobs: Den höchsten mittleren Bruttostundenverdienst erzielten im April 2018 Leiharbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer in IT- und naturwissenschaftlichen Berufen mit 18,21 Euro. Darauf folgten kaufmännische und unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe mit 14,50 Euro.



Die niedrigsten Bruttostundenverdienste hatten Zeitarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer in den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungsberufen mit 10,89 Euro. Zu diesem Berufssektor gehören insbesondere Sicherheits-, Verkehrs- und Logistik- sowie Reinigungsberufe.



Hoher Niedriglohn-Anteil bei gleichzeitigem Branchenmindestlohn



34% aller Zeitarbeitsbeschäftigungsverhältnisse werden unter der Niedriglohnschwelle von 11,05 Euro entlohnt. In der Gesamtwirtschaft liegt dieser Anteil bei 21%. Nach unten wurde der Bruttostundenverdienst in der Zeitarbeitsbranche durch den im April 2018 geltenden Branchenmindestlohn von 9,49 Euro in Westdeutschland beziehungsweise 9,27 Euro in Ostdeutschland begrenzt. Im April 2018 erhielten insgesamt 63 500 Leiharbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer den branchenspezifischen Mindestlohn.



Der branchenspezifische Mindestlohn in der Zeitarbeit liegt auch künftig deutlich über dem gesetzlichen Mindestlohn (aktuell 9,35 Euro). Die Tarifparteien haben sich auf einen deutschlandweit einheitlichen Branchenmindestlohn in Höhe von 10,45 Euro ab April 2021 verständigt. (14.12.2020/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Im April 2018 verdienten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Zeitarbeitsverhältnis im Mittel (Median) 12,66 Euro je Stunde, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren dies 3,92 Euro oder knapp ein Viertel (24%) weniger als der mittlere Bruttostundenverdienst in der Gesamtwirtschaft (16,58 Euro). Auch der Niedriglohnanteil war in der Zeitarbeitsbranche mit einem guten Drittel (34%) der Beschäftigungsverhältnisse deutlich höher als in der Gesamtwirtschaft, in der nur ein gutes Fünftel (21%) der Beschäftigungsverhältnisse unterhalb der Niedriglohnschwelle von 11,05 Euro brutto pro Stunde lagen.Zeitarbeit - oft auch als Leiharbeit oder Arbeitnehmerüberlassung bezeichnet - bedeutet, dass eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer von einem Arbeitgeber einem Dritten gegen Entgelt und für eine begrenzte Zeit überlassen wird. Von "Zeitarbeit" wird hierbei unabhängig davon gesprochen, ob sich eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer in einem befristeten oder einem Dauerarbeitsverhältnis befindet.Die Bruttostundenverdienste innerhalb der Gruppe der Zeitarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer gleichen im unteren Verdienstsegment (untere 25% der Verteilung) nahezu denjenigen in der Gesamtwirtschaft. Anders sieht es oberhalb dieses Segments aus: Hier erzielen Zeitarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer deutlich geringere Bruttostundenverdienste als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Gesamtwirtschaft.