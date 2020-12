Eine unsichere Weltlage, populistische Wirtschaftspolitik und die Annäherung von Löhnen und Kosten würden bereits seit über zehn Jahren zu einer Verkürzung der internationalen Lieferketten führen. Corona habe dies weiter beschleunigt. Durch die anhaltende Veränderung der Lieferketten könnten Unternehmen und ganze Branchen weniger störungsanfällig werden, allerdings sei dies mit gewissen Kosten für Investoren und Verbraucher verbunden.



Anleihen: Unveränderte Renditen, volatile Währungen



5. Niedrige Renditen und flache Zinsstrukturkurven würden einen flexiblen Credit-Ansatz verlangen



Wie in jeder Rezession hätten sich Anfang 2020 auch in der Coronakrise die Credit Spreads ausgeweitet. Dank der schnellen und umfassenden Notenbankinterventionen sei dies aber sehr schnell vorbei gewesen. Dennoch sei die Lage für Investoren nicht einfach. Früh- und Spätphase des Marktzyklus würden sich vermischen und es gebe Ausfall- und Bewertungsrisiken. Die Experten von Neuberger Berman würden meinen, dass dies einen flexiblen, restriktionsfreien Credit-Ansatz und umfassendes Know-how erfordere. Investoren müssten die Bewertungen der Anleihenmarktsegmente vergleichen und kluge Einzelfallentscheidungen treffen.



6. Konjunktur spiegele sich in den Wechselkursen wider



Die großen Notenbanken hätten signalisiert, dass die Zinsen noch lange niedrig bleiben sollten - und die Langfristrenditen ebenfalls. Wenn sie nicht mehr schwanken könnten, dürften Wachstums- und Inflationsunterschiede zwischen Ländern vor allem Auswirkungen auf die Wechselkurse haben. Volatilere Währungen und das Ende der Dollar-Hausse würden eine dynamische Währungsabsicherung interessanter machen.



Aktien: Konjunkturelle Chancen, langfristige Themen



7. Strukturelles Wachstum wichtiger als die Konjunktur



Zu Beginn eines Konjunkturzyklus spreche viel für zyklische Aktien, da sich das Wirtschaftswachstum beschleunige. Aber langfristig bleibe es niedrig - ebenso wie Zinsen und Ertragserwartungen. Das spreche für Wachstumswerte und Firmen mit langfristigen Geschäftsmodellen. Dennoch: Wenn uns 2020 eines gelehrt habe, dann sei es Demut. Man müsse unbedingt nach Investmentstilen diversifizieren.



8. Ein Themenansatz helfe, langfristige Wachstumschancen zu finden



In einer wachstumsschwachen Welt könne man mit einem Themenansatz langfristige Chancen finden. Die Coronakrise habe einige Entwicklungen forciert, vor allem die digitale Transformation - und das länder- und sektorübergreifend. Themenbezogenes Investieren heiße für uns, Qualitätsunternehmen zu finden, die von langfristigen Wachstumstrends profitieren würden. Voraussetzung dafür seien sorgfältige Analysen, gerade wenn Large Caps so hoch bewertet seien wie jetzt.



Alternative Investments: Stabile Basis, Mehrwertchancen nutzen



9. Auf stabiles Wachstum setzen - aber das habe seinen Preis



In der Coronakrise hätten Private-Equity-Gesellschaften zunehmend auf stabiles Wachstum und klare Konzepte mit der Aussicht auf Mehrwert gesetzt. Sie hätten daher Firmen aus den Sektoren Software, Technologie und Gesundheit und wachstumsstarke Länder wie China bevorzugt. Das größte Risiko seien nach Ansicht der Experten von Neuberger Berman die Bewertungen. Aber das könnte sich ändern, wenn große strategische und operative Fortschritte das Gewinnwachstum beschleunigen würden.



10. Individuell angepasste Strategien würden vielversprechend bleiben, ob liquide oder nicht



Nächstes Jahr würden wir wohl eine ungewöhnliche Kombination aus Früh- und Endphase des Konjunkturzyklus erleben, bei anhaltender Pandemie und politischen Risiken. Für liquide Strategien wie Equity Long/Short, Distressed oder auch kurzfristige Trading-Strategien seien Volatilität und Unsicherheit stets eine Chance. Für weniger liquide Strategien wie Sekundärmarktanlagen in Private Equity, Private Debt, Opportunistic Credit und Structured Equity seien sie es aber auch. Spezielle und unkorrelierte Strategien wie Insurance-Linked Securities und Macro Trading könnten Portfolios in volatilen Zeiten stabilisieren. (01.12.2020/ac/a/m)





