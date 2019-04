Stockholm (www.aktiencheck.de) - Ein Jahrzehnt ist seit dem Tiefpunkt der globalen Finanzkrise vergangen. Was haben wir in dieser Zeit gelernt? Diese Frage stellt sich Sébastien Galy, Senior-Makro-Stratege bei Nordea Asset Management:Die US-Notenbank, die Europäische Zentralbank und andere Notenbanken interveniert hätten, um durch Credit- bzw. Quantitative Easing sowie zum Teil negative Zinssätze die Wirtschaft zu stützen und Risiken zu absorbieren. Der daraus resultierte Berg an Immobilien-bezogenen Schulden erinnere an die Situation in Japan vor dem Platzen der dortigen Immobilienblase. Sofern die Zentralbanken dazu beitragen könnten, ein angemessenes Wachstumstempo aufrechtzuerhalten, dürften diese potenziellen Blasen letztlich auf überschaubare Art und Weise wieder kleiner werden, so wie es in den USA der Fall sei. Es bestehe jedoch das Risiko, dass einige Länder wie beispielsweise Italien aufgrund der niedrigen Zinsen notwendige Reformen erneut auf die lange Bank schieben würden - so lange, bis es dann zu spät sei. Dies könnte letztendlich zu einer brutalen Neubewertung ihres Staatsrisikos führen.In dem Jahrzehnt seit dem Markteinbruch hätten wir leistungsfähige geldpolitische Instrumente gewonnen (quantitative Lockerung, Ausblicke der Notenbanken auf ihre künftige Zinspolitik, Twists usw.), die der Weltwirtschaft geholfen hätten. Die Gefahr liege in den unbeabsichtigten Folgen dieser neuen Instrumente zum Zeitpunkt ihrer Einführung wie beispielsweise ein vorübergehend höheres Inflationsziel. (08.04.2019/ac/a/m)