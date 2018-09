Und es habe sich erstaunlich wenig geändert durch die Krise. Über die Notoperationen hinaus habe es nicht den Mut gegeben, am System zu rütteln. Die Occupy-Bewegung sei eine Fußnote geblieben. Dabei wäre viel Raum für ernsthafte Korrekturen am Finanzsystem gewesen. Allgemein sei über die ungleiche Einkommens- und Vermögensverteilung (insbesondere in den angelsächsischen Ländern) geklagt worden, aber es sei nichts dagegen unternommen worden. Im Gegenteil, die Tendenz zur Monopolbildung in der Wirtschaft (welche für weniger Wettbewerb und mehr Ungleichheit sorge) habe eher zugenommen. Nach wie vor hänge ein guter Teil der Nachfrage von neuen Schulden ab. Noch immer gebe es viele finanzielle Konstruktionen und Transaktionen, deren sozialer Nutzen sich auch Dr. Georg Graf von Wallwitz nicht erschließe (falls das ein Maßstab sei). Noch immer bevorzuge das Steuersystem die Finanzierung durch Schulden vor der Finanzierung durch Eigenkapital.



Die Wirtschaft sei immer stärker zu einer Rentenökonomie (engl. Rent-seeking) geworden, in der Grundbesitzer, Patentbesitzer, Monopolisten, Schuldenmacher (die heute Financial Engineers heißen würden) und ähnliche Glückspilze sehr gut leben würden, ohne Fantasie oder Schweiß in nennenswertem Ausmaß aufwenden zu müssen. Vielleicht hätte das alles uns nicht überraschen müssen, denn dieser Zustand eines verknöcherten, wachstumsfeindlichen Monopolkapitalismus wurde bereits in den 1940er-Jahren von Joseph Schumpeter beschrieben- als zwangsläufiger Endpunkt der kapitalistischen Wirtschaftsgeschichte, so die Experten von EYB & WALLWITZ.



Geändert habe sich das Misstrauen in die Eliten. Das treffe insbesondere die Technokraten, die das gegenwärtige Finanz- und Wirtschaftssystem ausgestalten würden. Sie seien in einer modernen Wirtschaftsordnung unabdingbar, weil die Zusammenhänge für die meisten Politiker zu kompliziert seien. Aber die Technokraten seien manchmal anfällig dafür, sich in den Details zu verlieren. Sie sähen dann zwar prinzipiell, was in der Wirtschaft vor sich gehe, aber sie verstünden nicht das Ausmaß und die Bedeutung. Wo die Experten versagen würden, entstehe ein Biotop für die Unvernunft: Es sei eine direkte Folge dieses Vertrauensverlusts, dass in den USA acht Jahre später ein geistiges Klima herrsche, in welchem eine besonders unvernünftige Regierung das Ruder übernehmen könne. Ähnlich stehe es in Westeuropa: Die Einführung des Euro sei ein Fehler gewesen, der nun zum Sargnagel des Vernunftprojekts EU zu werden drohe.



Für den Investor könne das alles nur heißen, dass er mehr Schumpeter lesen und sein Geld so anlegen müsse, dass es auch in einer zwischen Verknöcherung und Populismus oszillierenden Welt noch gut aufgehoben sei. Wachstum werde ein rares Gut bleiben, die Rentenökonomie und ihre Mono- und Oligopole würden noch einige Jahre lang funktionieren. Entsprechend könne und solle man investieren. Das sei für den Bürger keine schöne Aussicht, aber für den Anleger funktioniere es. (24.09.2018/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Beim Ausbruch der Finanzkrise in der zweiten Hälfte des Jahres 2007 war keine unerklärliche Instanz am Werk. "Alle Rückblicke, die in diesen Tagen erscheinen, machen eines klar: Die Ursachen der Katastrophe waren einfach bis zur Trivialität", schreibt Dr. Georg Graf von Wallwitz, Fondsmanager der Phaidros Funds und Geschäftsführer der Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH, in seinem aktuellen "Börsenblatt".Es seien zu viele Kredite an zu schlechte Schuldner vergeben worden, wodurch das Vertrauen in die Banken verschwunden sei - und damit ihre Geschäftsgrundlage. Die Entwicklung neuer Techniken im Umgang mit Immobilienkrediten habe es den ursprünglichen Kreditgebern (z.B. regionalen Banken) ermöglicht, diese Kredite weiterzureichen an Investoren, die keinen blassen Schimmer gehabt hätten, wem sie auf diese Weise ihr Geld geliehen hätten. Der Kredit sei nun immer leichter geflossen, denn die Qualität der Kreditnehmer sei den letztlichen Kreditgebern nicht bekannt gewesen. Aber diejenigen, die das hätten sehen können und durchaus auch gesehen hätten, hätten die Kredite ja nicht auf den eigenen Büchern behalten, und so sei es ihnen im Grunde egal gewesen, ob die Kredite bedient worden seien oder nicht.