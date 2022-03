"Der Pfandkredit unterscheidet sich von allen sonst am Markt angebotenen Darlehens- beziehungsweise Kreditformen", betont der ZdP-Geschäftsführer und verweist auf die seit 1961 geltende Pfandleiherverordnung. Kern dieser Verordnung ist das darin gesetzlich verankerte Prinzip der reinen Sachhaftung. Dies bedeutet, dass dem Pfandleiher für sein Darlehen, die Zinsen und die Gebühren (sowie etwaige anteilige Verwertungskosten) ausschließlich das Pfand und nicht der Kunde persönlich haftet.



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Erst die Corona-Pandemie, jetzt der Ukraine-Krieg und die Folgen: Selbständige und kleine Unternehmen rutschen hierzulande immer tiefer in die wirtschaftliche Krise, so der Zentralverband des Deutschen Pfandkreditgewerbes (ZdP) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der jüngste Geschäftsklimaindex der deutschen Kleinstunternehmen und Solo-Selbstständigen des renommierten Münchner ifo-Instituts spricht eine klare Sprache: Das Stimmungsbarometer liegt zwar noch bei plus 2,6 Punkten, aber weiterhin sehr deutlich unter dem Index der Gesamtwirtschaft mit plus 16,3 Punkten."Selbständige und Kleinstunternehmen geraten immer häufiger in wirtschaftliche Schwierigkeiten", kommentiert Wolfgang Schedl, Geschäftsführer des Zentralverbandes des Deutschen Pfandkreditgewerbes (ZdP). Die Folge: Rund eine Million Existenzen sind den Schätzungen zufolge von einer Pleite bedroht.Die schwere Krise hat vor allem zwei Gründe: Zum einen wurden Selbständige und Kleinstunternehmen deutlich härter von der vierten Corona-Welle getroffen als Großunternehmen. Zum anderen sorgen die Folgen des Ukraine-Krieges für zusätzlich hohe Belastungen. Nicht nur die Energiepreise schießen in die Höhe, auch die Kosten für andere Güter und Dienstleistungen steigen kräftig an.Geld auch ohne BonitätsprüfungIn diesem Dilemma kann ein Pfandkredit zumindest einen kurzfristigen Ausweg bieten. Das Darlehen gibt es nicht nur schnell, sondern auch unbürokratisch. "Das Prinzip ‚Geld gegen Pfand‘ macht eine Bonitätsprüfung überflüssig", erläutert Schedl. Die rund 150 Pfandkreditbetriebe mit ihren circa 250 Betriebsstätten in der gesamten Bundesrepublik verlangen weder einen Einkommensnachweis noch eine Schufa-Auskunft. Und es gibt Bargeld sofort auf die Hand.